Meurisse bouwt Belgisch feestje in Murcia: “Aankomst bekeken via Google Street View”

14 februari 2020

19u12

Bron: VTM/Belga 0 Wielrennen Xandro Meurisse (Circus-Wanty Groupe Gobert) heeft de openingsetappe van de Ronde van Murcia op zijn naam gebracht. Hij toonde zich de sterkste van de vroege vlucht en haalde het na 177,6 km van Los Alcazares naar Caravaca de la Cruz voor de Canadees Adam De Vos (Rally Cycling) en de Tsjech Josef Cerny. Hij is meteen de eerste leider in deze tweedaagse.

In deze tweedaagse rittenkoers door Murcia koos een grote groep al snel het ruime sop. Het ging om Hector Carretero, Lennard Kämna, Nikita Stalnov, Jefferson Alveiro Cepeda, Jozef Cerny, Adam De Vos, Sergio Garcia, Thibault Guernalec, Xandro Meurisse en Antonio Soto. Aanvankelijk bleef de voorsprong binnen de perken, maar de beklimmingen onderweg lieten zich voelen en de vluchters werkten goed samen. Op 45 km van het eind telden ze nog steeds 10 minuten voorsprong op het peloton.

De winnaar zat vooraan en op tien km van het eind waagde Kämna zijn kans. Hij sloeg een klein gaatje. Stalnov dichtte het kloofje, de twee kwamen samen, het tempo stokte en de rest kwam terug. Op de slothelling was het Meurisse die het sterkste eindschot in de benen had en naar de zege snelde, goed voor zijn derde profzege na winst in de Druivenkoers in 2018 en een rit in de Vierdaagse van Duinkerke in 2016.

Meurisse had aankomst bekeken via Google Street View: “Zege doet me geloven in mezelf”

