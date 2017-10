Mettepenningen zet De Bie aan de deur bij Marlux-Napoleon Games DMM

14u25 0 BELGA Wielrennen De wegen van ploegleider Danny De Bie en Marlux-Napoleon Games scheiden vanaf vandaag. Het team van manager Jurgen Mettepenningen maakte het nieuws bekend op de webiste van de ploeg. Marlux-Napoleon Games gaat op zoek naar een vervanger, voorlopig springt Angelo -zoon van Mario- De Clercq bij als ploegleider ad interim.

"In vijf TV-crossen stonden onze mannen-elite één keer op het podium, vorig jaar zaten we op dit moment al aan vijf podiumplaatsen in evenveel TV-crossen. Een belangrijk vergelijkingspunt voor mij. Ook merkte ik een berusting in de huidige situatie op", vertelt Jurgen Mettepenningen. "Op het podium staan, dat is onze realistische ambitie. En ons tonen door aanvallend te crossen, ook dat was een taak voor Danny om dit over te brengen aan de renners. Wat moeilijk lukte."

Op het podium staan, dat is onze realistische ambitie. En ons tonen door aanvallend te crossen, ook dat was een taak voor Danny om dit over te brengen aan de renners. Wat moeilijk lukte Jurgen Mettepenningen

Ook voor onze vrouwen en beloften, waar Danny eveneens de leiding over heeft, startte het seizoen niet goed. Ik zie weinig of geen progressie bij onze beloften, met uitzondering van Eli Iserbyt dan. Bij de dames is ons talent Laura Verdonschot ook niet goed begonnen aan het seizoen, wat gisteren zelfs tot een opgave leidde in Gieten. Het is duidelijk dat dit zo niet verder kon. Als het minder gaat, kan je twee dingen doen: alles op zijn beloop laten en hopen dat het tij vanzelf keert, of ingrijpen vooraleer het misschien nog erger wordt. De toekomst zal uitwijzen wat de beste keuze was. Ik heb het gevoel dat we nood hebben aan een jongere ploegleider met moderne visie om dit aan te pakken. Je ziet overal verjonging in de omkadering van federaties en teams, maar wij hebben ondanks onze jonge kern een oudere ploegleiding", stelt Mettepenningen.

Angelo De Clercq neemt over

Angelo De Clercq zal de taak van de Bie voorlopig op zich nemen. "In augustus begon Angelo als ploegleider van onze opleidingsploeg Lares - Doltcini, en hij geeft meteen een goeie indruk qua aanpak, inzet en de schitterende resultaten. Hij springt in, terwijl wij op zoek gaan naar de opvolger voor Danny De Bie. Hopelijk kan onder Angelo het tij al keren. Ik ben overtuigd dat dat snel kan gebeuren, want al onze renners hebben hun kwaliteiten", besluit Jurgen Mettepenningen.

BELGA