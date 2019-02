Meteen raak voor Mathieu van der Poel: Nederlander wint in Turkije eerste koers van zijn wegseizoen Thomas Lissens in Turkije

21 februari 2019

13u31 21 Wielrennen Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft de eerste rit in de Ronde van Antalya meteen gewonnen. De 24-jarige Nederlandse kampioen op de weg was meteen de beste in de massasprint en werd nadien het podium opgeroepen als... Belg. Voor Van der Poel, die zonder grote verwachtingen naar Turkije was afgezakt, was het nog maar de eerste koers van zijn wegseizoen. De wereldkampioen in het veld waagt zich de komende maanden voor het eerst aan een voorjaar op de weg.

De renners kregen een relatief makkelijke eerste rit voorgeschoteld. Vanaf de Köprülü Canyon, een populaire plek bij rafters, ging het over 141 kilometer richting het centrum van Antalya. Een korte etappe dus en ene James Fouché had er duidelijk wel zin in. In zijn eentje trok de 20-jarige Nieuw-Zeelander van TEAM WIGGINS op avontuur en hij hield stand tot zo’n veertig kilometer voor de finish.

De finale kon beginnen, maar na 111 kilometer kwam het tot een massale valpartij in het peloton. Gelukkig zonder erg, maar het tempo verdween wel uit de koers. Het peloton gunde de achterblijvers de tijd om terug te keren en daarna konden de ploegen aan de massasprint beginnen te denken. Die leek onafwendbaar.

Maarten van Trijp (Beobank-Corendon) ging in het gewoel nog ongelukkig tegen de grond en de plannen van de ploeg van Van der Poel liepen zo toch wat in de war. Maar toch maakte maakte de Nederlandse kampioen het in de buurt van de Middellandse Zee koeltjes af in de massasprint.