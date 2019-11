Metamorfose bij Lotto-Soudal gaat verder: twaalf stafleden weg Redactie

21 november 2019

08u48

Bron: Het Nieuwsblad 0 Wielrennen De staf van Lotto-Soudal ondergaat na 2019 een grondige metamorfose. Zo meldt Het Nieuwsblad dat de wielerploeg afscheid neemt van twaalf personeelsleden.

Eerder waren er nog al wijzigingen in de omkadering. Zo werd sportief manager Marc Sergeant gedegradeerd tot Senior Consultant, werden de verantwoordelijkheden van ploegleider Herman Frison teruggeschroefd en vertrok Bart Leysen, de andere ploegleider, naar Corendon-Circus. Maar het nieuwe bewind van Performance Manager Kevin De Weert en CEO John Lelangue heeft nog meer wijzigingen in de staf tot gevolg. Twee dokters, twee kinesitherapeuten, twee soigneurs, drie mecaniciens, een kok en twee leden van de communicatiedienst hebben de deur bij Lotto-Soudal intussen achter zich dichtgetrokken – de helft uit eigen beweging omdat ze zich niet konden verzoenen met de nieuwe gang van zaken, de helft werd ontslagen.

“Het is een normale gang van zaken dat er wijzigingen zijn in het personeelsbestand van een wielerploeg”, zei CEO John Lelangue in een reactie aan Het Nieuwsblad. “Je moet mee evolueren met je tijd. Bij ons primeert niet het individu, maar de ploeg. En iedereen is vrij om te werken waar hij wil.”