Met Wouter Vandenhaute op parcoursverkenning: "Van één Ronde hebben we er twee gemaakt" Marc Ghyselinck

24 februari 2018

08u19

Bron: Eigen berichtgeving 8 Wielrennen Nooit gedacht dat uit de as van de oude Ronde van Vlaanderen het parcours van de nieuwe Omloop zou verrijzen. Maar kijk. Van de Molenberg gaat het in de laatste 52,7 kilometer, in een blauwdruk van het parcours van de Ronde oude stijl, naar de Halsesteenweg in Meerbeke. Organisator Wouter Vandenhaute (56) ging een laatste keer verkennen en zag dat het goed was.

Willy Verlé (76) verontschuldigt zich voor een beginnende verkoudheid. "Dit is niet het moment om ziek te worden", zegt hij. Met Geo De Cleer bestiert Verlé het 'Omloop finish team'. Het is woensdagochtend en op de Halsesteenweg van Meerbeke is er nog een hoop werk te doen.

Bijna zeven jaar nadat Nick Nuyens hier op 3 april 2011 de Ronde van Vlaanderen won, zal zaterdagnamiddag zo tussen twintig over vier en vijf uur op de Halsesteenweg opnieuw een WorldTour-koers finishen. (zie ook pagina 32) Die heet dan de Omloop, openingskoers van het Belgische wielerseizoen.

"Ik schiet straks in mijn werkkleren", zegt Verlé tegen Wouter Vandenhaute. Verlé en Vandenhaute zijn vrienden. Er is koffie en er zijn chocoladekoeken voor een laat ontbijt. Straks zullen we de nieuwe finale verkennen, van de Molenberg tot in Meerbeke, over dezelfde laatste 52,7 kilometer waarover bijna veertig jaar lang de Ronde van Vlaanderen haar ontknoping kende.

