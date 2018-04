Met Valentin Beauve (18) opnieuw jonge (ex-)wielrenner overleden GVS

18u01 525 Wielrennen Er is opnieuw een jonge (ex-)wielrenner overleden. Valentin Beauve (18) liet het leven aan de gevolgen van een genetische ziekte. Hij reed tot vorig jaar bij de junioren.

"Het is met diepe droefheid dat wij u het overlijden van een renner van de 'VC Ardennen' moeten meedelen", staat op de Facebookpagina van zijn wielerploeg te lezen. "Valentin Beauve, die altijd bij onze club reed, is vertrokken naar een peloton van overleden wielrenners dat al veel te groot is. Hij stierf deze ochtend aan de gevolgen van een genetische ziekte."

"Hij vergezelde ons team tot het einde en was aanwezig bij de laatste stage in de Ardèche. Tot vorig jaar reed hij bij de junioren, waarna hij dienst ging uitmaken van het mechanisch personeel. Valentin gaf ons grote sportieve momenten als een overwinning op het kampioenschap voor clubs in 2015 of een dag in de rode leiderstrui in de 'Tour de l’Ain Cadets' in datzelfde jaar. Onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Valentin."