Met Johan Museeuw op verkenning in Binche: "Een raar parcours, een rare koers" Marc Ghyselinck

19 juni 2018

08u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Greg Van Avermaet, omdat het moet. Philippe Gilbert, omdat het kan. Jasper Stuyven, omdat hij er zijn zinnen heeft op gezet. Alles is mogelijk op het parcours van Binche, waar komende zondag het Belgisch kampioenschap wielrennen wordt betwist. Maar het zal toch een klassieke coureur zijn, zegt Johan Museeuw (52), die zondag de Belgische driekleur zal pakken.

Naesen zelf? Die kan zondag natuurlijk ook winnen, zegt Johan Museeuw. Dat de afscheidnemende Belgische kampioen niet tevreden is, zeggen we. Omdat zijn foto niet de affiche heeft gehaald, die nu groot over de gevel van het stadhuis van Binche hangt, rechtover waar zondag de finishlijn zal worden getrokken. Een triomferende Greg Van Avermaet, een triomferende Jolien D'Hoore, een triomferende Philippe Gilbert: zij staan wel op de affiche. Naesen: "Ik zal geen favoriet zijn zeker?"

