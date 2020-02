Met het hoofd al bij de volgende doelen: Evenepoel gaat na Tirreno de lange Giro-tijdrit verkennen BA/DMM

24 februari 2020

06u18 0 Wielrennen De Giro-ambities van Remco Evenepoel krijgen na zijn tijdrit- en eindwinst in de Ronde van Algarve steeds meer vorm. Onze 20-jarige landgenoot mikt begin mei op de roze trui in de proloog en een knappe prestatie tegen de klok.

Voor wie Remco Evenepoel weer in actie wil zien, is het wachten tot 11 maart. Dan staat onze landgenoot aan de start van de Tirreno-Adriatico. De Italiaanse rittenkoers belooft een nieuwe stap te worden in het haast niet te stuiten ontwikkelinngsproces van de renner uit Schepdaal. De Tirreno is WorldTour en dat zal ervoor zorgen dat het niveau nog een stukje hoger zal liggen dan in de Ronde van Algarve.

Evenepoel wil de Tirreno op dezelfde manier aanpakken als de Ronde van Algarve. Hij wil volgen op de aankomsten bergop, uitpakken waar mogelijk en mikken op de slottijdrit in San Benedetto del Trono. Daarna gaat het richting Ardennen en de Giro. De eerste écht hoofddoelen van het seizoen voor Evenepoel. En daar wil hij de komende weken al voor investeren.

Onze landgenoot gaat na Tirreno-Adriatico immers op hoogtestage als voorbereiding op Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië. Tussendoor zal hij ook de lange tijdrit (33,7 km) in de Giro (etappe 14 naar Valdobbiadene) verkennen. "De openingstijdrit in Boedapest (8,6 km) ga ik niet apart verkennen", zegt hij. "Dat doe ik in de dagen voor de start. En de slottijdrit (16,5 km) zal iets voor de dag zelf zijn."

