Merlier viert in slotrit Antalya - Ackermann rijdt naar de bloemen in eerste rit UAE Tour DMM

23 februari 2020

13u35 1

Tim Merlier wint slotrit Ronde van Antalya

Na tweemaal pech is Tim Merlier dan toch in z’n opzet geslaagd in de Ronde van Antalya. De Belgische kampioen won de vierde en laatste rit van de Turkse rittenkoers na een sprint. Merlier haalde het voor de Italiaan Fortin en de Duitser Carstensen. De eindwinst is voor de Brit Maximilian Stedman. Merlier had in Turkije al z’n zinnen gezet op etappewinst, maar in de eerste en tweede rit kende hij telkens pech op een slecht moment. Nu kon de Belgische kampioen wel z’n gang gaan en dat leidde dus meteen tot etappewinst. Merlier mikt de komende weken in het voorjaar op koersen als Kuurne-Brussel-Kuurne en Nokere Koerse.

Tim Merlier wins the final stage of @tourofantalya for Alpecin-Fenix beating Filippo Fortin.



Max Stedman of @canyondhbsoreen wins the overall pic.twitter.com/nQJykFE20y José Been(@ TourDeJose) link

Ackermann wint opener in UAE TOUR

Pascal Ackermann heeft de eerste rit in lijn van de UAE Tour gewonnen. De Duitser van Bora-hansgrohe won voor Caleb Ewan en Rudy Barbier. Ackermann wordt uiteraard ook de eerste leider in het klassement.