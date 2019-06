Merlier: “Moet hopen op een spurt” - Vanmarcke: “Ik kan niet veel verkeerd doen” JDK

30 juni 2019

11u26

Bron: Eigen berichtgeving 0

Sep Vanmarcke: “Ik kan niet veel verkeerd doen”

“...dat betekent niet dat ik me kansloos moet voelen voor het BK”, worstelt Sep Vanmarcke (30) met een tweeslachtig gevoel. “Het eerste deel van de Ronde van Zwitserland was nog goed (hij spurtte naar de zesde plaats in de vierde rit, red.). Maar in de laatste dagen zat ik echt ‘dood’. In de tijdrit, op de voorlaatste dag, liep het zelfs van geen kanten meer.” Vanmarcke paste uiteindelijk voor de slotrit over Nufenen, Gotthard en Furka. “Veel renners bereidden zich in Zwitserland voor op de Tour. Ik niet, omdat ik thuisblijf. Dus had ik in de aanloop geen enkele keer bergop gereden en was ik niet op mijn beste niveau. Dat betaal je in zo’n zware rittenkoers cash.” Volgens Greg Van Avermaet is Vanmarcke altijd wel te duchten op een BK. Maar toch eerder wisselvallig, vertelt bijhorend lijstje. “Omdat ik als ‘eenzaat’ (van EF Education First, red.) altijd een beetje moet gokken”, verklaart hij. “Ik heb niet de ploeg om op welk moment van de race dan ook de beslissing te forceren. Moeilijk, maar tegelijk ook makkelijk. (lacht) Ik kan niet veel verkeerd doen.”

Na zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix - een half mirakel - gunde Vanmarcke zijn zwaar geteisterde rechterknie (na een val in de E3 Harelbeke) de nodige rust. “Die knie is nog steeds gevoelig, er zit nog wat ‘verdikking’. Volgens de dokters moet dat eruit slijten. Een proces dat nog maanden kan duren, maar waarvan ik geen nadelen ondervind.” In juli, tijdens de Tour, trekt de West-Vlaming op hoogtestage. “Voor de tweede keer in mijn carrière nog maar. In 2015 is het me niet echt bevallen. Ik had toen véél te hard getraind met Dumoulin, Kelderman en co. en kwam volledig kapot terug. Nu wil ik het nog eens een kans geven. In mijn eentje, met vrouw en kinderen. De eerste dagen maak ik er een halve vakantie van, gun ik mezelf de tijd om aan te passen. En dan: goed trainen.”

De BK’s van Vanmarcke

Leuven 2010 opgave

Hooglede-Gits 2011 opgave

Geel 2012 44steGeel 2012 44ste

La Roche-en-Ardenne 2013 5de

Wielsbeke 2014 19de

Tervuren 2015 24ste

Les Lacs de l’Eau d’Heure 2016 opgave

Antwerpen 2017 2de

Binche 2018 5de

Tim Merlier: “Hopen op een spurt”

Auwch. Dát was een klap, woensdag in Halle-Ingooigem. Tim Merlier (26) ging in de slotfase keihard neer. “Gelukkig viel ik in het gras, waardoor de schade meevalt”, meldt hij. “Wat stijf in de nek, maar dat helpt mijn osteopaat er tegen zondag wel uit.” Drie dagen eerder had hij nog de Brugse Elfstedenronde gewonnen, vóór Jakobsen en Philipsen. Een statement. “Het geeft me vertrouwen. Al moet ik wel hopen op een (massa)spurt. Net dát is niet zo evident op

een onvoorspelbare, moeilijk te lezen koers als het BK. Twee jaar terug, in Antwerpen, leek zo’n scenario ook logisch. Maar spurtte uiteindelijk een groepje van vijf voor de driekleur. Ik werd zesde, op 0:47. (lacht) De beste van de rest dus.”

Het geeft wél aan dat Merlier de status van schaduwfavoriet verdient. “De snelste spurter van België”, benoemde bondscoach Rik Verbrugghe hem onlangs. “Wat me stiekem doet dromen van een selectie voor het vlakke EK in Alkmaar (11/8)”, klinkt het. Maar eerst dus de nationale titelstrijd. “Ik denk dat ze me ondertussen wel kennen en niet geneigd zullen zijn om met mij naar de finish te rijden”, grijnst de Kortrijkzaan. “Maar we hebben bij Corendon-Circus nog andere ijzers in het vuur. De Bondt rijdt sterk. Vergaerde en Rickaert ook. En Jans is het spurtalternatief.” (JDK)

De BK’s van Merlier

Tervuren 2015 opgave

Les Lacs de l’Eau d’Heure 2016 opgave

Antwerpen 2017 6de

Binche 2018 76ste