Merlier laat zich als eerste opmerken op BK-parcours, Iserbyt is overtuigd: “Ik zal meedoen voor winst” JDK/DMM/MXG/TLB

08 januari 2020

12u02 0 Wielrennen Het BK is in aantocht en dus maken de veldrijders hun eerste rondjes op het parcours in Antwerpen. Tim Merlier liet zich als eerste opmerken aan Linkeroever en wat later verschenen ook de renners van Sauzen Pauwels-Bingoal. Eli Iserbyt toonde zich voor de camera van VTM Nieuws niet ontevreden na zijn verkenning.

“Het was toch weer helemaal anders in vergelijking met vorige week, toen was ik hier ook al”, zegt Iserbyt in bovenstaande video. “Het is veel lastiger en zeker met de regen die ze nog voorspellen zal het nog lastiger worden. Dat is alleen maar in mijn voordeel, ik zal meedoen voor winst. De zandstroken zijn beperkt en ‘t is een heel groot rondje. Gevarieerd ook en redelijk explosief. Dat ligt me beter dan de iets snellere wedstrijden.”

Het veelbesproken ponton blijft vandaag overigens dicht. De renners mogen er niet over. “Het ponton zal misschien voor iets meer ‘recup’ zorgen en dat is niet slecht”, aldus Iserbyt. “Of het een meerwaarde is, zullen we zondag zien. Maar het is absoluut wel indrukwekkend. Da’s alleen maar mooi. Voort zijn er echt wel veel stroken waar je het verschil kan maken. Ook door één hoog tempo op te leggen kan je hier al wegrijden. Daarnaast denk ik dat de zandstroken ook wel bepalend zullen zijn.”

Straks komen ook de Telenet Baloise Lions, met Toon Aerts, nog op verkenning.

Merlier tijdens zijn verkenning: