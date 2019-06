Merlier kroont zich tot Belgisch kampioen na massasprint in Gent XC

30 juni 2019

17u09 62 BK wielrennen Tim Merlier heeft zich in Gent voor het eerst tot Belgisch kampioen gekroond. De renner van Corendon-Circus was de snelste in een massasprint. Timothy Dupont en Wout van Aert maakten de top drie compleet.

Gent was vandaag het decor voor de nationale titelstrijd. Het zwaartepunt lag in het eerste deel, met meermaals de Lange Munte, Paddestraat en Lippenhovestraat op het programma, waardoor het al snel verbrokkeling troef was. Vervolgens keerde de rust terug, maar ene Remco Evenepoel voelde de benen kriebelen en trok op 150 kilometer van de streep in het offensief.

Verbluffende Evenepoel

Het 19-jarige supertalent van Deceuninck-Quick.Step kreeg het gezelschap van Halle-Ingooigem-winnaar Dries De Bondt en het Lotto-Soudal-duo Jelle Wallays en Stan Dewulf. Nadien gingen de broertjes Abram en Michiel Stockman in de tegenaanval, maar het tweetal kwam nooit aansluiten bij de vier koplopers.

Wanty-Gobert en Sport Vlaanderen bepaalden dan weer het tempo van het peloton. Daarnaast deden ook Serge Pauwels en Floris De Tier hun duit in het zakje. Zo kregen de vluchters niet veel speelruimte, maar dankzij een verbluffende Evenepoel spartelden de koplopers lange tijd tegen.

Dewulf werd door een ijzersterke Evenepoel genadeloos overboord gegooid, waarna het leiderstrio op elf kilometer van de streep bij de lurven werd gevat. Een massasprint was uiteindelijk onvermijdelijk en daarin rekende Tim Merlier eenvoudig af met de tegenstand. Timothy Dupont en Wout van Aert mochten mee op het podium.