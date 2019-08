Merijn Casteleyn: “Bjorg kon met zoveel passie over wielrennen vertellen”



Bart Fieremans

05 augustus 2019

21u44 1 Wielrennen Merijn Casteleyn volgde Bjorg Lambrecht de laatste jaren op de voet als verslaggever voor VTM: “Zijn dood komt heel zwaar aan. Omdat het alwéér is - alwéér een jonge gast die sterft terwijl hij zijn passie uitoefent.”

Casteleyn houdt mooie herinneringen over aan Lambrecht, die hij beter leerde kennen bij het WK voor beloften in Innsbruck in 2018: “Samen deden we toen ook een Facebook live. Het klikte tussen ons. Hij was een goedlachse kerel die met veel passie en vuur over wielrennen kon vertellen. Hij klonk vastberaden om de titel te winnen, dat wou hij zo graag. Hij ging zelfs met zijn zus afspreken dat hij iets geks ging doen op het podium mocht hij wereldkampioen worden. Jammer genoeg kwam dat er toen net niet van. Marc Hirschi was de betere daler en won voor Lambrecht.”

Ook bij zijn goede prestaties dit voorjaar had Casteleyn regelmatig contact en interviews met Lambrecht: “Op de hellende aankomsten voor punchers bewees hij al dat hij de besten van de wereld kon kloppen. Je ziet het nu ook aan Valverde, hoe hij reageert op Twitter. Zulke mannen begon Bjorg al tegen te komen. Ik zag hem voor de toekomst misschien minder voor het grote rondewerk, maar wel uitblinken in die grote eendagskoersen met aankomsten bergop, zoals Philippe Gilbert en Alejandro Valverde. De Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race zijn koersen die hem perfect zouden moeten kunnen liggen en waarin hij een ongelooflijke carrière had kunnen uitbouwen. Als je ziet hoe hij zich in het Baskenland al kon meten met Julian Alaphilippe, dat is ‘straffen toebak’.”

Dat Lambrecht nu het leven laat in de Ronde van Polen komt hard aan bij Casteleyn: “Omdat het alwéér is, alwéér een jonge gast, iemand van 22 jaar die sterft terwijl hij zijn passie uitoefent en als een ongelooflijk talent aan het begin van een topcarrière stond. Niet alleen voor zijn ploeg, maar voor de hele wielerwereld is dit een dramatische klap. Maar het raakt de ploeg nog veel meer, want een wielerploeg is als een grote familie. Ze slapen meer met elkaar dan bij hun eigen vrouw.”

Helaas slaat de dood soms ongenadig toe in het peloton. Casteleyn: “Maar je hoort van alle renners dat ze die gedachte uitschakelen, anders is het niet koersbaar. Je kunt je job niet uitoefenen als je daaraan denkt. Maar op momenten als deze word je daar wel heel hard aan herinnerd.”