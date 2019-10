Merckx iets langer in het ziekenhuis, Van Himst: “Het gaat goed met Eddy” - De Vlaeminck: “Ik ben heel moe” Joeri De Knop

15 oktober 2019

17u00 10 Wielrennen Taaie kerels, zijn het. Maar ook beton vertoont al eens barsten. Twee wielerhelden, generatiegenoten en aartsrivalen van weleer belandden afgelopen weekend in het ziekenhuis. Als die naar de namen Eddy Merckx (74) en Roger De Vlaeminck (72) luisteren, is het schrikken. Beide stellen het gelukkig goed, zo zag vanmorgen ook Paul Van Himst, boezemvriend van Merckx. “Het gaat goed met Eddy, het valt mee. Na enkele dagen denk ik dat hij naar huis kan.”

Intussen is er alweer een nieuwe update. Het gaat de goeie kant op met de gezondheid van Merckx, zo werd nogmaals aan onze redactie bevestigd. ‘De Kannibaal’ voelt zich prima en popelt naar verluidt om naar huis te gaan, maar moet toch iets langer in het ziekenhuis blijven dan aanvankelijk verhoopt. De uitgebreide onderzoeken, die moeten uitwijzen wát de ‘malaise’ tijdens het fietstochtje met vrienden en ex-ploegmaats zondag precies heeft veroorzaakt, nemen wat extra tijd in beslag. Merckx verhuisde maandagavond laat vanop de spoedafdeling naar een gewone kamer — wat op zich al een heel gunstig signaal is — en moet vooral veel rusten.

Roger De Vlaeminck, van zijn kant, moet nog minstens veertien dagen het ziekenbed houden in het AZ Alma in Eeklo. Hij ligt nog steeds op intensieve en ondergaat een hele batterij tests. De precieze oorzaak van de hoge koorts en rillingen is tot op heden nog niet gevonden. De Vlaeminck zegt “heel moe” te zijn. Ook hij moet zoveel mogelijk rusten. (JDK)

Twee kampioenen op intensieve

Het bericht kwam gisterochtend droog en hard binnen. ‘Eddy Merckx ligt in het ziekenhuis’. ‘De Kannibaal’ sukkelde in het recente verleden al wel eens vaker met lijf en leden, maar… een hoofdwonde, opgelopen bij een val tijdens een fietstochtje met vrienden? Daar schrikt het land toch wel even bij op. Met acht waren ze die laatste zomerzachte zaterdag op pad. Daarbij ook een paar van zijn ex-ploegmaats. ‘Merckx en zijn mannen’ doen dat wel eens vaker: op hun oude(re) dag de benen jong houden. En met de benen ook de geest. Puur voor het plezier. Recordsnelheden worden daarbij niet meer gehaald. Been there, done that.

Volgens onze informatie moet Merckx op een bepaald moment trager zijn gaan rijden, plots onwel zijn geworden en gevallen zijn. Het verklaart de hoofdwonde, die evenwel niet de hoofdreden was voor zijn hospitalisatie. Dat hij even het bewustzijn verloor zorgde bij zijn gezelschap naar verluidt voor lichte paniek. Een toevallige passant diende hem de eerste zorgen toe, waarna hij met de ambulance naar de spoedafdeling van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde werd gevoerd. Merckx is in de loop van de dag alweer naar een gewone kamer zijn verhuisd, zo werd ons bevestigd. Wel werd duidelijk dat hij een reeks onderzoeken ondergaat, die de precieze oorzaak van zijn ‘malaise’ moeten achterhalen. Merckx liet in maart 2013 een pacemaker inplanten. Elk risico wordt dus vermeden. Veel meer informatie sijpelde voor de rest niet door. Al werd in zijn directe omgeving wel vernomen dat hij het, alle omstandigheden in acht genomen, goed stelt.

Ook De Vlaeminck op intensieve: “Ze gaan op zoek naar de oorzaak”

Was het puur toeval? Of moeide de duivel er zich werkelijk mee? Feit is dat, enkele uren later, het nieuws viel dat ook Roger De Vlaeminck zaterdag met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. “Ik had vrijdagavond al koude rillingen gekregene, deed ‘Monsieur Paris-Roubaix’ zelf het verhaal vanop zijn ziekenbed in het AZ Alma in Eeklo. “Zaterdagochtend voelde ik me opnieuw niet in mijn haak. Ik had 39 graden koorts en besloot naar het ziekenhuis te gaan.” Daar moet De Vlaeminck nog 14 dagen blijven voor een volledige doorlichting. “Ze gaan op zoek naar een oorzaak en willen me uitgebreid onderzoeken”, klinkt het. Gedacht wordt aan een virus in het bloed, maar dat moet dus nog worden uitgemaakt.

Ook De Vlaeminck werd de voorbije jaren al een paar keer medisch op de proef gesteld. Zo onderging hij in 2017 nog een zware stembandoperatie. Maar ook al sprak hij gisteren hoorbaar verzwakt en met een klein hartje aan de telefoon, op dit moment stelt hij het, naar eigen zeggen, goed. “De koorts is geweken en voorts voel ik geen pijn. Al heeft het zich wel een beetje op mijn nekspieren gezet.”