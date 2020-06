Merckx herbeleefde eigen val toen hij fietsmaat op de grond zag liggen: “Ook de dertiende, in hetzelfde ziekenhuis, met dezelfde dokter” Redactie

17 juni 2020

Samen met Jos Spruyt, Jos de Schoenmaecker, Willy Vekemans en nog enkele andere fietsvrienden kruipt Eddy Merckx (75) nog twee keer per week op de fiets. Voor toertjes van zo’n 70 kilometer. “26 kilometer per uur gemiddeld”, vertelt Merckx. Maar vorige week zaterdag ging het voor een van de wielerkameraden mis. Jef, een gepensioneerde politieagent, werd onwel, viel en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Een ongeluk dat Merckx zíjn val van acht maanden geleden laat herbeleven.

“Jef viel ook op een dertiende, dat is op dezelfde dag als ik (13 oktober 2019, red.)”, vertelt Merckx. “En hij is naar hetzelfde ziekenhuis gevoerd, namelijk in Dendermonde. En hij had daar ook nog eens dezelfde dokter als ik... Of de herinneringen van mijn val dan terugkomen? Ja, ja. Toen Jef daar zo lag...”

