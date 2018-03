Merckx: "Heel moeilijk", De Vlaeminck: "Bijna onmogelijk", Boonen: "Blijven proberen" - Kans op vijf Monumenten verkeken voor Gilbert? Joeri De Knop

18 maart 2018

22u43 0 Wielrennen #StriveForFive. Hoe nobel ook het doel van Philippe Gilbert om de vijf Monumenten te winnen, de ambitie kreeg na Milaan-Sanremo een flinke knauw. Dat vinden ook Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck, die het kunststukje realiseerden. «We gunnen het ‘Phil’ van harte. Maar dit wordt lastig.» En toch, moedigt Tom Boonen zijn ex-ploegmaat aan: «Blíjven proberen.»

Heel diep op het tweede uitslagenblad moest je gaan speuren. 75ste, op 2.23 van Vincenzo Nibali. Philippe Gilbert reed zaterdag een anonieme Primavera. «Ik heb hem de hele dag niet gezien», zucht De Vlaeminck. «Hij is op geen enkel moment in koers geweest», ondervond ook Merckx. Bevangen door de regen en kou, klaagde Gilbert op de Via Roma. Waarop hij in de laatste tien kilometer een foute tactische keuze maakte. Té ver achterin bleef plakken — «ik wilde nog wat krachten sparen en op het juiste moment opschuiven» — en zich vervolgens Murphy-wise klem reed achter de zware valpartij van Mark Cavendish. «Over en uit.»

