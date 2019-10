Exclusief voor abonnees Mental coach Heylen moet angst bij Van Aert wegnemen: "Geen garanties, maar ik ben optimistisch” Bart Audoore

28 oktober 2019

06u56 0 Wielrennen Dat koersen nog niet voor meteen is, dat wisten we. Maar hoe lang het nog wachten is op zijn rentree, weet ook Wout van Aert (25) niet. De Kempenaar is niet alleen bezig aan een zware fysieke revalidatie, hij voert ook een strijd tegen de demonen in zijn hoofd. “Ik wil niet met angst op de fiets kruipen.”

Wout van Aert deed dit weekend zijn verhaal in ‘De Zondag’. Daarin vertelt hij hoe hij bevangen werd/wordt door angst wanneer hij renners op tv bezig ziet. “Ik had vroeger contact moeten opnemen met mijn mental coach”, zegt Van Aert. “Ik dacht dat het niet nodig was, tot ik merkte dat ik angstig werd als ik naar de koers keek op tv en renners snel door een bocht zag gaan. Ik ging ervan uit dat ik geen problemen zou hebben na mijn crash, maar dat is blijkbaar toch een trauma.”

