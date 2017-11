Meesterknecht Valverde rijdt volgend seizoen voor vernieuwd team van Sep Vanmarcke DMM

Daniel Moreno. Wielrennen De wegen van Dani Moreno en Movistar scheiden na dit seizoen, zo melden Spaanse media. De 36-jarige springveer gaat aan de slag bij EF Education First-Drapac, het team van Sep Vanmarcke en manager Jonathan Vaughters.

Moreno begon in 2004 met wielrennen en spendeerde in 2010 één jaar in Belgische loondienst bij Omega Pharma-Lotto. De klimmer reed vooral in eigen land goed en noteerde naast diverse top tien-plaatsen in de Vuelta ook drie ritzeges in de ronde van zijn land. In 2013 won de Spanjaard als meesterknecht van Joaquim Rodriguez bij Katusha de Waalse Pijl. Twee jaar geleden lijfde Movistar Moreno in om te werken voor Alejandro Valverde.

Na twee seizoenen vindt Moreno het nu tijd om andere lucht op te snuiven. Bij EF Education First-Drapac wordt hij de 23ste renner op de loonlijst.

TDW Daniel Moreno.