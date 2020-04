Meesterknecht De Plus en kopman Kruijswijk willen dit jaar nog altijd de Tour winnen: “De ploeg heeft geanalyseerd waar we INEOS kunnen pakken” MCA/DMM

23 april 2020

18u22 0 Wielrennen De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM NIEUWS en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Vandaag zijn meesterknecht Laurens De Plus (24) en kopman Steven Kruijswijk (32) aan de beurt.

Flashback naar 20 juli 2019. Een select groepje favorieten bestormt de Tourmalet in de Ronde van Frankrijk. Bernal, Pinot, Thomas, Landa, Kruijswijk,... De grote namen zijn er één voor één allemaal bij. Op kop een jonge Belg die het tempo zet: Laurens De Plus. In zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma gooit de Ninovieter hoge ogen als meesterknecht. De exploten van ‘Pluske’ helpen Steven Kruijswijk op het podium van de Tour.

“Steven was mijn eerste kamergenoot. Hij is mijn gids en mentor in de ploeg. Ik kan altijd bij hem terecht, het is leuk om zo iemand in de ploeg te hebben”, valt De Plus met de deur in huis in een uitgebreide videocall. Onze landgenoot heeft veel aan zijn Nederlandse kopman, die omgekeerd ook veel in zijn meesterknecht ziet. “In de Tour was hij bij de beste tien bergop. Hij weet wat zijn rol is en zet zich daar 110 procent voor in.”

Laurens heeft nog tijd om te groeien en heeft alles in zich om in de toekomst heel mooie, grote wedstrijden te winnen. Ik hoop dat hij zich niet te snel ontwikkelt, want dan steekt hij ons voorbij Steven Kruijswijk over Laurens De Plus

Feesten

“Laurens sleurde mij eigenlijk het podium op. Het was mijn doel om het podium te halen in de Tour en dat was dan ook het doel van Laurens. Daar kon ik op bouwen”, zegt Kruijswijk. “Hij heeft nog tijd om te groeien en heeft alles in zich om in de toekomst heel mooie, grote wedstrijden winnen. Ik hoop niet dat hij zich te snel ontwikkelt, want dan steekt hij ons voorbij.”

Ook weg van de fiets hebben Kruijswijk en De Plus veel aan elkaar. De Nederlander houdt onze landgenoot rustig, terwijl De Plus Kruijswijk dan weer uit de bol laat gaan. “Over feestvieren moet ik Laurens niet veel meer leren”, lacht Kruijswijk. “In Parijs hebben we een stevig feestje gevierd na de Tour. Alle stress viel weg, nu is dat een mooi moment om op terug te kijken.”

VIDEO: De Plus en Kruijswijk over hun band: “Steven is mijn mentor”



De Plus: “Ik denk dat het een lang seizoen gaat worden”

Hamvraag voor het duo blijft of de Tour in het coronajaar 2020 kan doorgaan. “Het enige wat we kunnen doen, is afwachten. We moeten zorgen dat we komende weken fit blijven. Ik neem aan dat er de komende twee maanden veel duidelijkheid gaat komen. Dan weten we of we nog op trainingskamp of hoogtestage kunnen. De ploeg volgt alles goed op. Als de mogelijk tot een hoogtestage komt, dan gaan we.”

Zo niet, dan bedenkt Jumbo-Visma wel een een oplossing, denken De Plus en Kruijswijk. “Ik denk dat het een lang seizoen wordt en dat het belangrijk zal zijn om onszelf mentaal niet uit te persen”, zegt De Plus. “Een hoogtetent zie ik bijvoorbeeld niet zitten op dit moment. Dat is toch wel belastend. Voor je partner is het niet echt aangenaam om naast te slapen. Neen, bedankt dus. ”

VIDEO: Kruijswijk over de Tour die aan een zijden draadje hangt: “Ze gaan er alles aan doen om het waar te maken”



Triumviraat

Als de Tour doorgaat, blijft het doel wel nog altijd hetzelfde voor Jumbo-Visma: Team INEOS verslaan en de Tour winnen. De ploeg houdt dan ook vast aan de acht namen die het deze winter aanduidde om de Tour te rijden (Kruijswijk, Dumoulin, Roglic, De Plus, Van Aert, Gesink, Kuss en Martin). “Die namen blijven op papier staan. Het is vanop onze eerste trainingskampen besloten om met deze ploeg te gaan”, vertelt Kruijswijk.

“Dit is de sterkst mogelijke ploeg die we kunnen opstellen. Zowel qua ondersteuning als qua kopmannen. Het doel is om de Tour te winnen als ploeg. Als we die gele trui maar te pakken krijgen, dan maakt het niet uit wie van ons het is. Als we dat allemaal goed op orde hebben, dan hebben we zeker een goeie kans om de Tour te winnen.”

Ik kijk er zeker en vast naar uit om met die drie kopmannen naar de Tour te gaan. Ik heb ze alle drie mogen leren kennen. Het zijn drie verstandige kerels. Laurens De Plus over het triumviruaat bij Jumbo-Visma

Kruijswijk vreest geen scenario met te veel hanen op één erf. Vorig jaar probeerde Team Movistar het ook met drie kopmannen in de Tour en dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Kruijswijk denkt dat het met Dumoulin en Roglic wel goed kan komen. “We hebben best wel wat meetings gehad met elkaar over hoe we het wel en niet willen zien.”

“Als Primoz de beste is, dan is hij de beste en dan zou hij dat ook zijn in een andere ploeg. Ik zal dus rijden voor hem als hij het geel heeft of voor Tom als hij het geel zou claimen. Omgekeerd hoop ik dat zij dat ook voor mij zullen doen. De koers zal het wel uitwijzen. Dan moeten we het samen gaan doen”, aldus Kruijswijk.

De Plus: “Ik kijk er zeker en vast naar uit om met die drie kopmannen naar de Tour te gaan. Ik heb ze alle drie mogen leren kennen. Het zijn drie verstandige kerels met het doel om de Tour te winnen, maar met het ploegbelang in het achterhoofd. De Tour win je samen.”

Kruijswijk: “Uiteraard kijken we ook naar INEOS. De ploeg heeft geanalyseerd hoe zij de Tour hebben gewonnen, hoe zij presteren en waar wij hen eventueel kunnen pakken. In het voetbal analyseren ze ook tegenstanders, dat doen wij ook. De focus blijft wel op onszelf liggen en we proberen zo lang mogelijk aan onze eigen tactiek vast te houden.”

VIDEO: Kruijswijk: “De ploeg heeft geanalyseerd waar we INEOS kunnen pakken”



VIDEO: “Tour van twee weken? De Ronde van Vlaanderen ga je toch ook geen 180 kilometer maken?”



VIDEO: Kruijswijk over zijn terugkeer naar Nederland vanuit Monaco: “Moeilijk om uit te leggen aan kinderen dat ze niet naar buiten mogen”



