Meesterdaler Nibali zoeft naar nieuwe zege in Ronde van Lombardije 16u43 9 RV Wielrennen Vincenzo Nibali heeft andermaal de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. De 'Haai van Messina' deed zijn huzarenstukje van 2015 dunnetjes over. Met zijn uitstekende dalerscapaciteiten maakte de Italiaan vooral het verschil in de afdaling van de Civiglo. Julian Alaphilippe werd tweede, Gianni Moscon derde in de koers van de vallende bladeren. Die werd heel even opgeschrikt door een stevige valpartij van Laurens De Plus.

Zes hellingen die verspreid waren over 247 kilometer tussen Bergamo en Como. Nog een keer konden de renners zo laat op het seizoen vol hun kans gaan in de allerlaatste klassieker van het wielerjaar. Nog een keer koersen op de limiet. In zesde versnelling.



Het peloton begon echter niet razendsnel aan de wedstrijd en al snel zette een kleine groep een vlucht op. Zes renners gingen vol hun kans. Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data), Lennard Hofstede (Sunweb), Mathias Le Turnier (Cofidis), Lorenzo Rota (Bardiani), Pier Paolo De Negri (Nippo) en Davide Ballerini (Androni) fietsten een maximum voorsprong bij elkaar van iets meer dan tien minuten.

Nadien werd er tot aan de voet van de Madonna del Ghisallo in het peloton gekoerst alsof hun leven ervan af hing. Vooral Team Sky draaide de gashendel vol open waarop het op de klim plots demarrages regende. Ook Laurens De Plus liet zich zien op de helling nabij het Comomeer in Italië. Het was echter de Fransman Mikael Chérel die het op zijn eentje probeerde. Met Laurens De Plus als achtervolger hijgend in de nek.

Vreselijke valpartij De Plus

De Plus kwam niet meteen dichter tot bij Chérel waardoor hij de risico's niet schuwde in volle afdaling en dat brak hem zuur op. Op zo'n 40 kilometer van de streep schatte het 22-jarige talent een bocht helemaal verkeerd in waarop hij over de balustrade in het ravijn viel. Akelige beelden, zonder meer. Maar de koers ging onverstoord verder. Zijn ploegmakker Philippe Gilbert had wel nog wat kruit over en kreeg met Alessandro De Marchi een oudgediende met zich mee. Het tweetal kon ook aansluiten bij koploper Chérel. Ook Pello Bilbao (Astana) pikte zijn wagonnetje aan, maar Chérel moest zich dan al gewonnen geven.

De val van Laurens de Plus in beeld. Via @Alpe__dHuez pic.twitter.com/mwwq8FtqVw Raymond Kerckhoffs(@ raykerckhoffs) link

We kregen al vroeg koers en dan moesten de favorieten nog aan bod komen. Dat gebeurde op de voorlaatste helling van de dag. Op de Civiglo werden Gilbert en co al snel ingerekend waarop Thibaut Pinot tot drie keer toe een snedige aanval plaatste. Het sein voor Vincenzo Nibali om zijn cartouche af te schieten. De 'Haai van Messina' ging op en over de vinnige Fransman en bouwde zijn voorsprong in de afdaling steeds verder uit. De vogel was gaan vliegen. In de achtergrond rukte Alaphilippe nog op naar een knappe tweede stek.

Nibali: "Was niet makkelijk om favorietenrol waar te maken"

Vincenzo Nibali heerste voor de tweede keer in zijn carrière in de Ronde van Lombardije. "Ik ben heel fier op deze zege", zei hij na afloop. "Het was niet gemakkelijk om de rol van topfavoriet waar te maken."



Nibali toonde de voorbije dagen dat hij nog wat in de tank had, maar wist zijn goede vorm niet te verzilveren met een zege. Wel was er een tweede plek in de Giro dell'Emillia en een derde stek in de Tre Valli Varesine. "Het wordt niet gemakkelijk om hier vandaag te winnen", sprak hij nog voor de start. "Het is me niet gelukt de voorbije wedstrijden, dit is mijn laatste kans, maar iedereen zal ook naar mij kijken. Ik houd van deze koers, van deze editie. Voor mij is Ronde van Lombardije de editie van Bergamo naar Como en ik hoop mijn slag te slaan."



En dat deed hij. Net zoals in 2015 sloop hij weg in de afdaling van de Civiglio en wist hij naar de zege te rijden. "Het was zeker niet gemakkelijk om dit huzarenstukje over te doen", sprak hij na afloop, "maar kijk, ik win hier toch, als topfavoriet en daarom schat ik deze zege nog hoger in dan twee jaar geleden. Het blijft blijft speciaal om een monument te winnen. Ik wilde hier echt graag zegevieren om mijn seizoen goed af te sluiten." Een seizoen waar hij nog een derde plek op het eindpodium van de Giro en een tweede stek in de Vuelta wist bijeen te fietsen. Verder boekte hij een ritzege in de Giro en eindwinst in de Ronde van Kroatië.

