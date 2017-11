Meer wit in nieuwe tenue Lotto-Soudal – Vechtende Chinees en hele team twee jaar geschorst Redactie

17u07

Bron: Belga 0 Photo News

Lotto-Soudal heeft zijn tenue voor het komende wielerseizoen voorgesteld. De Belgische WorldTour-formatie gebruikt nog steeds rood en wit, al neemt die laatste kleur nu wel de bovenhand. In onderstaand filmpje ziet u Puck Moonen en Nikolas Maes pronken in de nieuwe outfit. Geslaagd?

Vechtende Chinees en hele team twee jaar geschorst

De Chinese wielerbond (CCA) heeft vandaag uitspraak gedaan over het incident in de Ronde van Hainan vorige week. Na afloop van de zevende etappe ging de Chinese renner Xin Wang helemaal door het lint en viel twee begeleiders van de Zwitserse nationale ploeg aan. De politie moest uiteindelijk opgeroepen worden om de Chinees te bedaren. Wang, en bij uitbreiding zijn hele team Keyi Look, worden nu voor twee jaar geschorst.

Tot het einde van het jaar 2019 mogen de renner en zijn hele ploeg niet deelnemen aan wedstrijden. De organisatie van de Ronde van Hainan had eerder al besloten de renner en zijn ploeg nooit meer uit te nodigen.

De oorzaak van het incident ligt in een valpartij van Wang tijdens een etappe, die gebeurde op het moment dat de volgauto van de Zwitserse nationale ploeg hem voorbijstak. Tijdens de race koelde hij al zijn woede door een drinkbus naar de wagen te gooien.

Wang bood intussen op sociale media al zijn excuses aan.