McLaren wil afhaken als cosponsor bij Bahrain-ploeg, wat doet Dylan Teuns? JDK

14 juli 2020

07u37 0 Wielrennen Volgens cyclingnews.com wil McLaren eind dit seizoen afhaken als cosponsor van het Bahrain-team. De Britse autoconstructeur lijdt zwaar onder de coronacrisis en ontsloeg afgelopen lente liefst 1.200 werknemers.

Renners en personeel van de ploeg toonden zich al bereid om gedurende drie maanden 70% van hun loon in te leveren en zouden tegen het einde van het jaar moeten uitkomen op driekwart van hun jaarsalaris om eigenaar Shaikh Nasser Bin Hamad Al Khalifa toe te laten zijn team in leven te houden voor 2021. De prins zou wel dicht bij een akkoord staan met een nieuwe cosponsor. Hoe dan ook lijkt deze nieuwe ontwikkeling invloed te zullen hebben op de beslissing van Dylan Teuns. Onze landgenoot was zo goed als rond met Bahrain voor een contractverlenging van twee jaar. Vraag is of die deal nog steeds doorgaat. Er is reële interesse van een paar andere teams, waaronder ook Israel Start-Up Nation. (JDK)

