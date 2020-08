Mauri Vansevenant (21) maakt z’n debuut in de WorldTour met deelname aan de Dauphiné MXG

09 augustus 2020

13u55

Bron: Belga 0 Wielrennen De talentvolle neoprof Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step) staat woensdag aan de start van de Dauphiné. Hij maakt er z’n debuut in de WorldTour. Samen met Tim Declercq zijn beide heren de Belgische link in de ploeg. Ze rijden in dienst van de Franse kopman Julian Alaphilippe. De voorbereidingswedstrijd op de Tour de France werd uitgesteld in het voorjaar omwille van het coronavirus, maar start nu van 12 tot 16 augustus.

De wielerronde start in Clermont-Ferrand en komt aan in Megève, na vijf bergetappes. In 2019 won Julian Alaphilippe er reeds een etappe en de bergprijs. Naast kopman Alaphilippe en de twee Belgen, rijden ook de Deen Kasper Asgreen, de Fransman Rémi Cavagna, de Luxemburgse kampioen Bob Jungels en de Brit James Knox de Dauphiné.

Sportdirecteur Tom Steels verklaart dat de Dauphiné één van de zwaarste koersen van het jaar is. “Vijf opeenvolgende dagen met aankomst bergop en vier etappes die zeer kort zijn”, legt hij uit. “De intensiteit zal enorm hoog liggen.”

Vorig jaar won de Deen Jakob Fuglsang het eindklassement. Geen tijdrit deze keer in de Dauphiné, vorig jaar werd die gewonnen door Wout van Aert. Daags nadien won Van Aert dan ook nog een etappe in lijn. Hij nam de groene trui mee naar huis.

