Matthews wint tweede rit in Catalonië, Froome valt en De Gendt blijft leider DMM

26 maart 2019

17u11 0 Wielrennen De tweede rit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door Michael Matthews. De renner van Team Sunweb haalde het na een sprintje bergop. De leiderstrui van Thomas De Gendt kwam niet in gevaar. Chris Froome kwam ten val en verloor meer dan tien minuten.

“Woensdag ben ik mijn leiderstrui kwijt”, zei Thomas De Gendt gisteren na zijn solo in de Ronde van Catalonië. Onze landgenoot mocht in de tweede rit met de leiderstrui om zijn schouders vertrekken. Zonder ongelukken zou hij die ook wel behouden. Met een voorsprong van 2:48 kon De Gendt vandaag met een gerust hart van start gaan.

Te meer omdat de tweede rit nog niet op maat van de klassementsmannen was. Over 166,7 kilometer ging het van Mataro naar San Feliu de Guixols. Een vlakke rit met hier en daar een geaccidenteerde passage. Ideaal voor de sprinters met wat klimtalent. Matthews en Impey waren dan ook de mannen om aan de finish in de gaten te houden.

Onderweg drie vluchters die het wedstrijdgebeuren mochten kleuren. Cerny, Gregaard en Minnaard reden een eind vooruit, maar Lotto-Soudal en Team Sunweb hielden de aanval goed onder controle. Toen Astana op de laatste heuvel van de dag doortrok, was het drietal er aan voor de moeite.

Niet dat er verder niets was gebeurd onderweg. Niemand minder dan Chris Froome crashte over het Catalaanse asfalt. De Brit was samen met McCarthy betrokken bij een valpartij. De viervoudige Tourwinnaar moest verder met schaafwonden aan de elleboog en de rechterdij. Froome zou het na zijn val laten lopen en op meer dan tien minuten van de ritwinnaar binnen bollen.

En die luisterde naar de naam van Michael Matthews. De Australiër moest vorige week nog bijna forfait geven voor Milaan-Sanremo, maar won nu met overmacht de sprint bergop. ‘Bling’ haalde het in San Feliu de Guixols voor Valverde en Impey. De Gendt blijft uiteraard leider.

#VoltaCatalunya: ¡Ha estado cerca! @alejanvalverde, 2º en Sant Feliu de Guixols, final de la segunda etapa. Victoria de Michael Matthews (SUN) por delante del campeón del mundo de Movistar Team, con Daryl Impey (MTS), 3º. pic.twitter.com/3KMYcOTRkp Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Stand na rit 2

1. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 330,7km in 8u23:50 (gem. 39.38207km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 02:47

3. Michael Matthews (Aus/SUN) 02:48

4. Maximilian Schachmann (Dui/BOH) 02:48

5. Daryl Impey (ZAf/MTS) 02:54

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 02:56

7. Egan Bernal (Col/SKY) 02:57

8. Steven Kruijswijk (Ned/TJV) 02:57

9. Luis Angel Maté (Spa/COF) 02:57

10. Patrick Bevin (NZe/CPT) 02:58