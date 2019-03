Matthews sprint naar de zege in Ronde van Catalonië, tweede ritzege voor Australiër TLB

30 maart 2019

16u53 3 Wielrennen De zesde rit in de Ronde van Catalonië is een prooi voor Michael Matthews geworden. De Australiër van Team Sunweb was over iets meer dan 174 kilometer tussen Valls en Vila-seca de snelste van het pak. ‘Bling’ haalde het nipt voor de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Merida). De Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana) kwam niet in de problemen en blijft leider. Morgen staat de slotrit, met start en aankomst in Barcelona, op het programma.

Drie renners trokken al snel in het offensief. Hun namen: Cerny (CCC), Bouchard (AG2R) en Iturria (Euskadi Basque Country-Murias). Het trio kreeg wat later het gezelschap van nog eens twee extra wagonnetjes: Riesebeek (Roompot-Charles) én onze landgenoot Floris De Tier (Jumbo-Visma) maakten de . De verstandhouding voorin was ook goed en de voorsprong van de avonturiers groeide tot zo’n drie minuten.

Deze zesde rit kon op papier opnieuw een kans zijn voor de sprinters. Door het forfait van onder anderen Hodeg (Deceuninck-Quick.Step), Gasparotto (Dimension Data) en Greipel (Arkéa-Samsic) werd vooral in de richting van Michael Matthews, dinsdag al ritwinnaar, gekeken. De Australiër zette zijn ploegmaats van Team Sunweb, die Wilco Kelderman gisteren wel zagen uitvallen, aan het werk en zij moesten toch wel aan de bak.

De vijf koplopers verteerden de klimmetjes onderweg goed en op twintig kilometer van de aankomst in Vila-seca bedroeg hun voorgift nog ongeveer een minuut. Maar de snelle mannen waren niet van plan om zich, net als gisteren door Maximilian Schachmann (BORA), te laten ringeloren. Op 12 kilometer van de meet had het peloton De Tier en co te pakken en de voorbereiding op de sprint kon beginnen.

Sunweb en de Movistar-ploegmaats van Alejandro Valverde probeerden de boel te controleren, maar het werd een nerveuze finale. Door verschillende kleine valpartijen was de organisatie lange tijd zoek en Brice Feillu probeerde daarvan te profiteren. Tevergeefs, de uitval van de Fransman leverde niets op. De ploegen van de snelle mannen kregen wat ze wilden en uiteindelijk toonde Matthews zich dus de snelste van de bende. Hij haalde het nipt voor de Duitser Phil Bauhaus.

Morgen eindigt de Spaanse rittenkoers met een etappe over 143,1 km op een circuit in Barcelona met de Alto de Montjuïc als scherprechter. Na afloop is de opvolger van wereldkampioen Alejandro Valverde bekend.