Matthews moet met kaakbreuk passen voor Milaan-Sanremo, hele voorjaar dreigt in het water te vallen Redactie

12 maart 2019

11u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Michael Matthews (Sunweb) moet passen voor Milaan-Sanremo. Na zijn valpartij in de openingsetappe van Parijs-Nice is bij de 28-jarige Australiërs een kaakbreuk vastgesteld. Ook het verdere verloop van zijn voorjaar is in gevaar.

Matthews kwam in de eerste etappe van Parijs-Nice op 80 kilometer van de streep ten val. Een plotse windvlaag sloeg hem onderuit, waardoor de Australiër met het voorwiel onder het wiel van de ploegwagen terechtkwam en over kop ging. Hij raakte even buiten bewustzijn. In het ziekenhuis werd in eerste instantie een hersenschudding vastgesteld, maar verder onderzoek bracht nu ook een kaakbreuk aan het licht. De kopman mist volgende week zaterdag (23 maart) al zeker Milaan-Sanremo en ook de andere voorjaarsklassiekers dreigen in het water te vallen.

Opvallend: ook zijn Nederlandse Sunweb-collega Martijn Tusveld kwam in dezelfde rit ten val en liep een gebroken kaak op. Hij verloor diverse tanden bij de valpartij.