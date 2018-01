Matthews gaat voor (gedeeltelijk) Vlaams voorjaar: "Zien hoe het loopt en dan volgend jaar misschien de Ronde" DMM

Bron: Cycling News/Eigen berichtgeving 2 Photo News Wielrennen In de schaduw van Tom Dumoulin heeft ook het andere speerpunt bij Team Sunweb zijn programma voor 2018 uit de doeken gedaan. Michael Matthews richt daarin al zijn pijlen op de heuvelklassiekers, zij het wel met een stevig vleugje Vlaanderen vooraf.

Neen, in tegenstelling tot het merendeel van zijn landgenoten in het peloton start het wielerseizoen van Michael Matthews niet met de Tour Down Under. De Australiër van Team Sunweb start zijn jaar traditioneel in Parijs-Nice, maar gooit het dit jaar over een andere boeg. Matthews trekt in februari voor een hoogtestage naar de Sierra Nevada en treedt daarna in competitie tijdens de Omloop Het Nieuwsblad.

"Andere jaren ging ik in februari naar Zuid-Afrika om warm te draaien, maar nu kies ik voor de Sierra Nevada. Tom Dumoulin deed het zo in 2017 en ik hoorde van hem alleen maar goeie dingen. Het moet ook helpen om sneller te acclimatiseren aan het Europese klimaat waarin ik een hoofdrol wil spelen tijdens de klassiekers. Na de Omloop en Parijs-Nice volgen Milaan-Sanremo, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem."

"Theuns kan me veel leren over die wedstrijden"

Een licht Vlaamse focus dus voor Matthews in de eerste maanden van 2018 en dat hoeft niet echt te verbazen. De Australiër gooide in het verleden al hoge ogen met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2010. Verder finishte de groene trui van de afgelopen Ronde van Frankrijk vorig seizoen bij zijn debuut in Gent-Wevelgem ook als 8ste.

Mooie adelbrieven, maar aan een klassiek voorjaar met de Ronde van Vlaanderen denkt Matthews naar eigen zeggen niet. "Om me nu ook nog eens volledig in het Vlaamse voorjaarswerk te storten, zit mijn programma helaas al te vol. Ik doe enkele klassiekers en daarna ligt mijn focus op de heuvelachtigere eendagswedstrijden. We zien wel hoe het gaat, dan kunnen we vanaf volgend jaar misschien de Ronde overwegen."

"Het is in elk geval zo dat ik me in 2018 al meer op de eendagswedstrijden wil focussen. De voorbije jaren heb ik vele gegeven in de grote wielerrondes. De groene trui in de Tour was daarbij een belangrijk doelwit. Nu die doelstelling bereikt is, wil ik mijn aandacht in zekere mate wat verleggen naar de klassiekers. Bovendien kan kersvers ploegmaat Edward Theuns me heel veel leren over die wedstrijden."

