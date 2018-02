Matthews en Theuns zij aan zij voor winst in Vlaams voorjaar: "'Eddie' is kopman. Ik rijd in zijn dienst" Bart Audoore

24 februari 2018

05u00 0 Wielrennen Edward Theuns (26) verliet Trek om dit voorjaar voor het eerst zelf kopman te zijn, Michael Matthews (27) maakt voor de eerste keer een echt doel van de Vlaamse kasseikoersen. Sunweb start vandaag met twee ‘ debutanten’.

Edward, jij bent een kind van de streek, maar voor Michael is de Omloop behoorlijk onbekend terrein. Wat leerde de verkenning?

Theuns: “Ik heb gids gespeeld. Ik heb ‘Bling’ getoond wat de cruciale punten zijn.”

Matthews: “‘Eddie’ woont hier, hij rijdt hier elke dag. Ik kan veel van hem leren. Waar begint de race? Waar moet ik op welk moment zijn? Ik ben van plan om straks de hele dag aan zijn zijde te blijven.” (grijnst)

Jij werd ooit tweede in de Ronde van Vlaanderen voor beloften, maar nadien reed je nog zelden kasseikoersen. Zou het toch kunnen dat je er aanleg voor hebt?

Matthews: “Ik doe het in ieder geval graag. Dat is ook de reden waarom ik dit jaar terug ben. Het doet me denken aan mijn verleden als motocrosser. Ik hou van modder en slijk, maar ook van de open manier van koersen die je in de klassiekers ziet. Dit is echt koersen. Dit is plezier maken. Ik keer een beetje terug naar mijn roots.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN