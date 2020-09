Mathieu van der Poel triomfeert in Tirreno-Adriatico na heerlijke finale

XC

13 september 2020

15u50 0 Wielrennen Mathieu van der Poel heeft de voorlaatste etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlander rekende na een boeiende finale af met de tegenstand. Simon Yates begint morgen als leider aan de afsluitende tijdrit.

Pittige dag vandaag in Tirreno-Adriatico. Het peloton moest tussen Pieve Torina en Loreto 181 kilometer afwerken. In deel twee van de rit, met drie lokale ronden van 25,5 kilometer, ging het constant op en af. De ene steile klim na de andere.

Dries De Bondt trok na ruim een uur koers in het offensief. De Belg kreeg het gezelschap van Silvan Dillier, Alessandro Tonelli, Davide Ballerini, Ruben Guerreiro, Sergio Samitier en Martijn Tusveld. Wat later maakten Mathieu van der Poel, Victor Campenaerts, Julien Vermote, Matteo Fabbro, William Barta, Gianni Visconti en Julien Bernard de sprong naar de kopgroep.

De veertien koplopers reden een voorsprong van ruim vijf minuten bij elkaar, waarna Astana het tempo in het peloton met een ruk de hoogte injoeg. Jakob Fugslang, vorige maand winnaar van de Ronde van Lombardije, had namelijk zijn zinnen gezet op de ritzege.

Voorin spatte de boel uit elkaar. Fabbro ging er in de slotfase alleen vandoor, Van der Poel ging met Guerreiro, Samitier, Tusveld en Visconti in de achtervolging. Ook in de achterhoede werd er oorlog gevoerd. Fuglsang knalde weg uit het peloton en ging op jacht naar de kop van de koers.

Het werd een nagelbijtende finale. Van der Poel wachtte geduldig af en knalde op de lastige slotklim alsnog naar de zege. Twee op twee voor Alpecin-Fenix, na de overwinning van Tim Merlier gisteren. Fuglsang kwam tekort, Guerreiro en Fabbro maakten de top drie compleet. Simon Yates, die als zesde finishte, begint morgen als leider aan de afsluitende tijdrit van tien kilometer.