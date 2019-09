Mathieu van der Poel slaat dubbelslag in Groot-Brittannië na impressionante sprint bergop XC

10 september 2019

16u45 16 Wielrennen Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de vierde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 24-jarige Nederlander sprintte iedereen uit het wiel, Jasper De Buyst finishte drie seconden later als tweede. Van der Poel neemt meteen ook de leiderstrui over van Matteo Trentin. Dat belooft voor het WK in Yorkshire (29/09).

“Ik wil wereldkampioen op de weg worden”, vertelde Mathieu van der Poel een tijdje geleden. Eén ding is zeker: de Nederlander is in vorm. Gisteren moest hij vrede nemen met de tweede plek, vandaag was het wél prijs in Groot-Brittannië. De jongste zoon van Adrie maakte het verschil na een fenomenale sprint bergop (beelden hierboven).

Met Jasper De Buyst (tweede), Tom Van Asbroeck (zesde), Xandro Meurisse (zevende), Ben Hermans (achtste) en Tiesj Benoot (tiende) eindigden er vijf Belgen in de top tien. Matteo Trentin kwam als negende over de streep en is zijn leiderstrui kwijt aan Van der Poel. De Ronde van Groot-Brittannië eindigt zaterdag.

