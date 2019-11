Mathieu van der Poel rijdt de Strade Bianche én Milaan-Sanremo MG

12 november 2019

06u30 2

Hij is nog maar net aan zijn crossseizoen ­begonnen, maar de contouren van het ­klassieke voorjaar van Mathieu van der Poel liggen al vast. Hij rijdt de Strade ­Bianche (7 maart) en start enkele dagen ­later in de Tirreno-Adriatico (11-17 maart). Twee ­weken na de Strade neemt Van der Poel voor het eerst deel aan Milaan-Sanremo (21 maart). “Dat is wat ik graag wil en ik hoop dat het lukt.”

Na zijn Italiaanse aanloop rijdt hij Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, ­Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl. De Amstel Gold Race staat in 2020 niet op zijn programma. Dit weekend sloeg Van der Poel nog een dubbelslag in het veld. Zondag werd hij Europees kampioen, gisteren won hij in Niel.