Mathieu van der Poel na straf inhaalmanoeuvre: "Met betere startpositie meegestreden voor podium" Nico Dick

12 maart 2018

09u23

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Mathieu van der Poel (23) heeft zijn 'missie Tokio 2020' ingezet met een vierde plaats in de openingsmanche van de Wereldbeker mountainbike in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. Vooral in de aanvangsfase maakte de Europese veldritkampioen indruk met een straf inhaalmanoeuvre.

Terwijl concurrent Wout van Aert proeft van zijn eerste voorjaarsklassiekers op de weg, focust Mathieu van der Poel de komende maanden op het mountainbiken, met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio als einddoel. Het eerste obstakel voor de Nederlandse klasbak was om van zijn slechte startpositie af te geraken, wil hij in de toekomst zijn voornaamste rivalen met gelijke wapens bestrijden. En zie, na amper één Wereldbeker is dat probleem al achter de rug. Met dank aan een wervelende openingsronde.

HLN