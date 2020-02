Mathieu van der Poel moet passen voor de Omloop: de Nederlander heeft griep en hoge koorts DMM

27 februari 2020

15u59 40 Wielrennen Geen Mathieu van der Poel in de Omloop. De Nederlander moet door griep en hoge koorts passen voor de opener van het klassieke wielerseizoen. Ook Sacha Modolo en Oscar Riesebeek moeten noodgedwongen afhaken bij Alpecin-Fenix.

Mathieu van der Poel zal zaterdag niet aan de start verschijnen van de Omloop. Van der Poel keerde met ziektesymptonen terug van de Volta Oa Algarve en is sinds de nacht van woensdag op donderdag geveld door griep en hoge koorts. Hoelang Mathieu van der Poel aan de kant zal staan is niet duidelijk, ook de geplande verkenning van de Ronde van Vlaanderen volgende week maandag komt mogelijks in gedrang. Ook Sacha Modolo komt door griep niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Oscar Riesebeek staat aan de kant met een enkelblessure.

In de selectie voor de Omloop wordt Van der Poel vervangen door Floris De Tier, vorige week nog winnaar van het bergklassement in de Ruta del Sol. Dries De Bondt neemt de plaats in van Sacha Modolo voor Kuurne-Brussel-Kuurne, Roy Jans vervangt dan weer Oscar Riesebeek.

Selectie Omloop: Floris De Tier – Petr Vakoc – Dries De Bondt – Kristian Sbragali – Senne Leysen – Otto Vergaerde – Scott Thwaites

Selectie Kuurne-Brussel-Kuurne: Tim Merlier – Jonas Rickaert – Dries De Bondt – Kristian Sbaragli – Roy Jans – Otto Vergaerde – Alexander Krieger

