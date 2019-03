Mathieu van der Poel met schrik vrij na spectaculaire val: “Ik had judo moeten gaan doen” Bart Audoore

21 maart 2019

08u19 11 Wielrennen Hij kan zelfs ‘goed’ vallen. Mathieu van der Poel (24) ging gisteren hard en spectaculair neer in Nokere Koerse, maar kwam verbazend genoeg met de schrik vrij. “Ik had judo moeten gaan doen”, zei MVDP na zijn driedubbele zijwaartse rol.

Eén, twee, drie, drieënhalf. We hebben de omwentelingen geteld: Mathieu van der Poel gaf gisteren een masterclass in doorrollen na een val. Het maakte dat hij enkel kneuzingen en schaafwonden overhield aan zijn tuimelperte. Anderhalf uur later leidde dat tot het judograpje, nadat Van der Poel de beelden zelf had herbekeken. “Geen idee hoe ik ontsnapt ben, maar het had veel erger gekund”, zei hij.

Ook ploegmanager Christoph Roodhooft was opgelucht. “We komen met de schrik vrij”, zei hij. Het doemscenario was door zijn hoofd gegaan: kopman out en het hele voorseizoen van de ploeg om zeep. Corendon-Circus heeft, begrijpelijk, geen alternatief voor Van der Poel. “We moeten daar niet over liegen”, zei Roodhooft. “We spreken niet over Sus, Pier of Pol: zonder Mathieu is dit een heel andere ploeg.”

De trieste aftocht van Mathieu van der Poel in Nokere pic.twitter.com/hw4lMSC5bG Daan Hakkenberg(@ daanhakkenberg) link

Even vrees voor breuk

De initiële bezorgdheid mag niet verbazen. De val gebeurde in volle voorbereiding van de sprint, op driehonderd meter van de streep. De weg loopt daar wel bergop, maar de snelheid lag hoog. Behalve bij de Duitser Max Walscheid. Die had net zijn werk gedaan voor ploegmaat Cees Bol en liet zich uitzakken, waardoor hij bruusk snelheid verloor. De Sunweb-renner werd op links aangereden en nam in zijn val naar rechts Van der Poel mee: fietsen en renners vlogen door de lucht.

Na zijn val werd MVDP nog aangereden door CCC-collega Jonas Koch. Hij bleef ook akelig lang liggen op de grond, met zijn arm in een onnatuurlijke houding. “Dan vrees je voor een polsbreuk of sleutelbeenbreuk”, zei Roodhooft. “Ik denk dat het een geluk was dat Mathieu op de kasseien viel, die zijn gladder dan asfalt.”

De renner werd op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis in Oudenaarde - einde voorjaar was toen meer dan ooit de indruk - maar in het AZ sloeg de teneur snel om. Eenmaal bekomen van de eerste schok zorgde Van der Poel zelf voor de geruststelling: “Ik denk dat het oké is. Het valt allemaal mee.”

Zelfs geen scan nodig

Wat hij daarna zei, was minder katholiek, aldus zijn entourage. “De schrik om blessures ging snel over in sportieve ontgoocheling en daar hoorden een paar lelijke vloeken bij”, vertelde Roodhooft. “Ik had de indruk dat hij al te ver zat, maar zelf geloofde hij nog in zijn sprint.”

Hoe ook, de dokter in Oudenaarde vond het zelfs niet nodig om foto’s te nemen. Roodhooft: “Hij zei: ‘Als je mijn zoon was, zou ik het niet doen’. Dan weet je dat je geluk hebt gehad. We zijn door het oog van de naald gekropen.” Van der Poel heeft schaafwonden aan knieën, handen, heup en rug, maar ook die zijn niet heel erg. Vandaag kruipt hij normaal al opnieuw op de fiets voor de verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Zondag neemt hij de start in de GP Denain in Noord-Frankrijk. “Tenzij er nog onverwachte wendingen opduiken, kan hij zijn programma gewoon afwerken”, aldus performance manager Kristof De Kegel.

Roodhooft: “Mathieu is iemand die normaal snel herstelt. Zijn recuperatievermogen is zeer hoog.”

De ploeg, die nog tot zondagavond op ministage is in Zottegem, heeft de komende dagen sowieso een dokter, osteopaat en kinesist ter plaatse.