Mathieu van der Poel laat WK in Imola links laat liggen om er helemaal te staan voor klassiekers

14 september 2020

09u00

Bron: La Gazetta dello Sport 10 Wielrennen Geen Mathieu van der Poel op het WK in Imola. Dat zei de Nederlandse kampioen na zijn knappe ritzege in de Tirreno-Adriatico aan ‘La Gazzetta dello Sport’. “Het parcours ligt me niet", klinkt het. Van der Poel geeft de voorkeur aan de opbouw richting de klassiekers toe en kiest voor een hoogtestage in het Italiaanse Livigno.

De wegrit van het WK wielrennen vindt op op 27 september plaats op het autocircuit van Imola, nadat Zwitserland vanwege de coronacrisis afhaakte als organisator. Goed voor 258,2 kilometer en bijna 5.000 hoogtemeters, een parcours niet geheel naar de maat van VDP zo denkt hij. Er zijn ook twee klimmetjes af te werken. De eerste, de Mazzolano, is bijna drie kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9 procent. De Cima Gallisterna is iets korter, maar ook iets steiler: 2,7 kilometer aan 6,4 procent.

Toch een verrassing, zeker nadat de toptroef van Alpecin-Fenix zondag nog machtig de zesde rit in de Tirreno-Adriatico won. In een lastige slotkilometer rekende hij op spectaculaire wijze af met zijn medevluchters en wist hij het aanstormende peloton voor te blijven. VDP vertelde zich weer goed te voelen, nadat hij het na de herstart aanvankelijk moeilijk had de topvorm te vinden.

Na de Tirreno-Adriatico zou Van der Poel zich liever richten op de klassiekers. Op 30 september, drie dagen na het WK, wordt al de Waalse Pijl afgewerkt. De Nederlander staat daar met Alpecin-Fenix op de voorlopige deelnemerslijst. Daarna volgen Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

