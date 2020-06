Mathieu van der Poel geeft met sportvoedingbedrijf racefiets weg die bedekt is met 24-karaats bladgoud Redactie

26 juni 2020

13u24 0

Van een exclusieve prijs gesproken. 4Gold, een innovatief sportvoedingbedrijf opgericht door Mathieu van der Poel, en fietsenconstructeur Canyon geven een “speciaal kunstwerk” weg. Het gaat om een racefiets van Canyon (model: Ultimate CF SLX) die bedekt is met 24-karaats bladgoud en ook op het kader gehandtekend is door Van der Poel zelf. Het collector’s item werd mee gecreëerd door Color Monkey, een bedrijf dat gespecialiseerd is in custom design en lakwerk van fietsen.

Het wielerpeloton maakt zich stilaan weer op voor de herstart van het seizoen, met op 1 augustus de start van de Strade Bianche. Reden om te vieren en een exclusieve prijs weg te geven, dachten 4Gold en Canyon. Deelnemen aan de wedstrijd kan via de website van 4Gold, tot en met 16 augustus.

De exclusieve tweewieler: