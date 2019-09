Mathieu van der Poel geeft eindzege extra glans met winst in slotrit Ronde van Groot-Brittannië XC

14 september 2019

16u06 18 Wielrennen Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 24-jarige Nederlander gaf zijn eindzege extra glans door ook de slotrit naar zijn hand te zetten. Van der Poel was in een groepssprint nét sneller dan Cees Bol en Matteo Trentin.

🏆 @mathieuvdpoel 🇳🇱 wins stage eight of the 2019 @OVOEnergy Tour of Britain 🇬🇧 in Manchester to claim the overall race victory!#OVOToBpic.twitter.com/OXiyv2wja2 Tour of Britain 🇬🇧(@ TourofBritain) link

Zoekt u nog een topfavoriet voor het WK in Yorkshire (29 september)? Mathieu van der Poel sprintte vandaag naar zijn derde ritzege in Groot-Brittannië én verzekerde zich van eindwinst. Met Jasper De Buyst (achtste) en Xandro Meurisse (negende) finishten er twee Belgen in de top 10.

Van der Poel won z’n eerste twee etappes in de Ronde van Groot-Brittannië met de vingers in de neus, vandaag was het een nipte triomf voor de Nederlander. Cees Bol ging aan vanop de kop, maar werd in extremis geklopt door z’n landgenoot. Overwinning nummer drie voor Van der Poel was een feit. Een hattrick.

De jongste zoon van Adrie, die outstanding was in de Britse rittenkoers, heeft in de eindstand een bonus van zeventien seconden op Matteo Trentin. De Buyst legde beslag op de derde stek.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel (Ned/Corendon-Circus) in 3u49:26

2. Cees Bol (Ned) z.t.

3. Matteo Trentin (Ita)

4. Mike Teunissen (Ned)

5. Davide Cimolai (Ita); 6. Sacha Modolo (Ita); 7. Nils Eekhoff (Ned); 8. Jasper De Buyst; 9. Xandro Meurisse; 10. Danilo Wyss (Zwi) ¿ 15. Tiesj Benoot; 21. Dries De Bondt; 22. Thomas Sprengers; 33. Ben Hermans; 35. Brent Van Moer; 46. Aaron Verwilst 6:17; 47. Thimo Willems; 49. Alex Colman; 55. Tom Van Asbroeck; 74. Boris Vallée; 82. Julien Vermote; 84. Frederik Frison; 85. Otto Vergaerde; 98. Remy Mertz; 99. Jens Debusschere; 100. Jimmy Janssens - opgave: Christophe Noppe

Eindstand:

1. Mathieu van der Poel (Ned/Corendon-Circus) in 29u47:41

2. Matteo Trentin (Ita) op 0:17

3. Jasper De Buyst 0:50

4. Pavel Sivakov (Rus) 0:52

5. Nils Politt (Dui) 1:01; 6. Gianni Moscon; 7. Mike Teunissen (Ned) 1:03; 8. Andrey Amador (CoR) 1:04; 9. Tiesj Benoot 1:07; 10. Amund Grondahl Jansen (Noo) 1:08 ¿ 14. Xandro Meurisse 1:27; 20. Ben Hermans 1:49; 23. Thomas Sprengers 2:27; 24. Brent Van Moer 2:41; 34. Tom Van Asbroeck 9:09; 37. Julien Vermote 11:49; 42. Jimmy Janssens 15:15; 44. Thimo Willems 16:21; 46. Aaron Verwilst 16:44; 51. Otto Vergaerde 2à:42; 64. Alex Colman 30:33; 66. Jens Debusschere 30:35; 72. Boris Vallée 33:37; 90. Dries De Bondt 42:59; 91. Rémy Mertz 43:15; 94. Frederik Frison 43:59