Mathieu van der Poel gaat voor hoogst haalbare op WK in Yorkshire: "Ik wil die regenboogtrui"

04 september 2019

20u09

Bron: VTM/BELGA 4 Wielrennen Het team van Mathieu van der Poel organiseerde vandaag een persmoment in Antwerpen. Andere jaren lag de focus altijd op het veld, nu gingen de meeste vragen over het WK in Yorkshire op de weg. “Ik kan me er in vinden dat ik bij de topfavorieten word gezet”, verklaarde de Nederlander van Corendon-Circus. “Dat is niet onlogisch na mijn voorjaar op de weg.”

Mathieu van der Poel zal daarnaast dit jaar minder te zien zijn in het veld dan de voorbije seizoenen. “Dat kan ook niet anders. Ik start pas op 22 oktober in het veld. Ik rijd zeker geen 30 crossen, het zullen er een pak minder zijn”, vertelde de Nederlander in Antwerpen.

De 24-jarige Van der Poel kroonde zich het voorbije cross-seizoen tot wereldkampioen in Denemarken, bracht het eindklassement van de DVV Trofee en de Superprestige op zijn naam en werd ook nog eens Europees en Nederlands kampioen in het veld. Hij ging van start in 34 crossen en won er daarvan 32. In Lokeren viel hij uit met een enkelblessure, op de Koppenberg kwam hij er niet aan te pas en finishte hij als 21ste. Ongelofelijke resultaten, hij evenaarde met 32 zeges zijn record van het seizoen 2017-2018.

Vol voor wereldtitel op de weg

Daarna ging het hem ook op de weg voor de wind met zeges in onder meer Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Ook in het mountainbiken wist hij te scoren met onder meer de titel van Europees kampioen en winst in de Wereldbekers van Nove Mesto, Val di Sole en Lenzerheide. Vorige week nam Van der Poel niet deel aan het WK mountainbike omdat hij in volle voorbereiding is voor het WK op de weg in Yorskhire eind deze maand. Daartoe rijdt hij de Ronde van Groot-Brittannië die zaterdag start. “Ik ga op het WK voor het hoogst haalbare: de WK-trui. Het wordt sowieso een unieke ervaring. Mijn kansen? Moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat ik kans heb, al heb ik het parcours nog niet gezien.”

Na dat WK trekt de Nederlander nog naar het olympisch test-event in Tokio op 6 oktober. Hij duikt in het veld op 22 oktober, de Nacht van Woerden. Daarna volgt de Koppenbergcross en het EK op het veld. “De rest weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik ben daar nog niet zo hard mee bezig, nu telt vooral die voorbereiding op dat WK op de weg in Yorkshire. Neen, ik zal zeker geen 30 crossen rijden zoals de voorbije jaren, zeker niet. Het enige klassement waar ik op mik is dat van de DVV Trofee. Daarnaast rijd ik ook wel enkele Wereldbekers en crossen van de Superprestige, en wel wat losse crossen, maar er ligt nog niet veel vast. Mijn grote doel in het veld komend seizoen is het DVV klassement en het WK.”

Cant past voor Amerikaanse crossen

Sanne Cant zal dit seizoen de Wereldbekers in Amerika aan zich voorbij laten gaan. “Ik verteer die jetlag altijd heel slecht, dus ik reis niet af naar daar. Liever focus ik me dan op mijn trainingen en de rest van het seizoen”, vertelde ze op het persmoment in Antwerpen.

Sanne Cant kreeg voor komende seizoen een nieuwe sponsor op haar truitje en koerst voortaan onder de naam IKO-Crelan in het veld. Verder krijgt ze met Loes Sels en Karen Verhestraeten versterking in het team. “Dat is wel plezant. De voorbije jaren stond ik er vaak alleen voor, nu heb ik andere dames aan mijn zijde en ik ben ervan overtuigd dat het een positieve zaak is voor mij. Soms zaten Loes en ik samen op kop in een cross en was dat altijd wat raar omdat ze voor een ander team koerste. Nu wordt dat gemakkelijker.”

Vorig jaar kende Cant een moeizame start na een knieblessure die haar lange tijd in de voorbereiding parten speelde, nu heeft ze geen kopzorgen. “Ik heb een goede zomer achter de rug. Ik heb goed kunnen trainen, legde wat meer de focus op het tijdrijden op de weg (ze werd vierde op het BK tijdrijden) en ik mocht ook mee naar het EK ploegenrelay in Alkmaar. Dat was heel plezant, nu kijk ik uit naar de start van het cross-seizoen.”