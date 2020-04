Mathieu van der Poel en ploegmaats rijden morgen ‘Ronde van Zwift’ ABD

04 april 2020

17u12 3 Wielrennen Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats zullen niet al te veel tijd hebben om stil te staan bij het uitstel van de Ronde van Vlaanderen, die normaal gezien morgen op het programma stond. Het Alpecin-Fenix-team neemt namelijk deel aan de ‘Ronde van Zwift’, een virtuele rit op het populaire Zwift platform.

Van der Poel en co worden uitgedaagd door gespecialiseerde E-racing teams. De start staat om 11.00u geprogrammeerd. De renners bedwingen over 27 kilometer in totaal zes kasseihellingen op de omloop van het WK-parcours van 2015 in het Amerikaanse Richmond.

“We willen de wereld van het e-sporten ontdekken”, klinkt het bij Alpecin-Fenix. “De Ronde van Zwift is een eerste stap richting een potentiële nieuwe discipline in het multidisciplinaire verhaal van de ploeg.” De deelnemende renners van Alpecin-Fenix zijn: Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Tim Merlier, Dries De Bondt, Lasse Norman Hansen, Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli, Sacha Modolo, Alex Richardson, Philipp Walsleben, Oscar Riesebeek, Roy Jans, Gianni Vermeersch, Petr Vakoc, Scott Thwaites, Senne Leysen, Louis Vervaeke, Ben Tulett, Floris De Tier.

De wedstrijd is te volgen op de sociale media van Zwift en Alpecin-Fenix.