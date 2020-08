Mathieu van der Poel eigent zich geen hoofdrol toe, maar tipt wel Evenepoel: “Als Remco gaat, zal het alle hens aan dek zijn” MXG

15 augustus 2020

03u07 8 Ronde van Lombardije “Als Remco gaat zal het alle hens aan dek zijn.” Duidelijke taal van Mathieu van der Poel (25) in aanloop naar de Ronde van Lombardije van vandaag. Van der Poel start met weinig ambities aan het tweede Monument van het seizoen: “De koers is hoe dan ook te lastig voor mij.”



Woensdag werd Mathieu van der Poel derde in de Gran Piemonte, een Italiaanse klimkoers. Een goed resultaat voor Van der Poel: “Het was wel leuk om terug een finale te rijden, vooral die slotklim was voor mijn doen heel goed, omdat er toch wel wat klimmers vooraan zaten. Ik ben daar heel diep moeten gaan, maar het was zeker niet slecht.”

Het zal een heel eerlijke koers worden. Mathieu van der Poel

Zaterdag ziet Van der Poel minder kansen om goed te scoren. “Als ik het parcours bekijk is de Ronde van Lombardije hoe dan ook wat te lastig voor mij. Er staan heel wat betere klimmers aan de start. Ik kijk er wel naar uit om hem eens te rijden en om de betere klimmers in onze ploeg te brengen waar ze moeten zijn”, is de Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix nuchter. “Het zal me sowieso wel beter maken met het oog op de klassieke wedstrijden later op het seizoen.”

De Muro di Sormano is een van de scherprechters in de finale van de wedstrijd. De klim haalt percentages tot 25%. Op de top is het nog vijftig kilometer tot de finish in Como. “Die lijkt me toch wat te hoog gegrepen voor mij. Dat is echt een hele lastige. We hebben in onze ploeg wel mannen die dat beter aan kunnen, het zal doel zijn om hen in de top 10 te krijgen. Als ik het parcours bekijk zal het een heel eerlijke koers worden”, aldus Van der Poel.

Evenepoel

Op de vraag of Evenepoel zaterdag z’n eerste Monument op z'n naam schrijft hoeft Van der Poel niet lang na te denken: “Ik denk wel dat hij wint. Het zal sowieso van een klimmer moeten komen, misschien Mollema, het zal afwachten worden. Maar als Remco gaat zal het alle hens aan dek worden.”

