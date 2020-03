Mathieu van der Poel blijft onzeker voor Strade Bianche Marc Ghyselinck

04 maart 2020

04u30 0

De deelname van Mathieu van der Poel aan de Strade Bianche bleef ook gisteren onzeker. Van der Poel gaat vandaag langs bij de dokter van zijn team. Pas daarna beslissen team en renner of MvdP zaterdag in Siena wel of niet aan de start komt. Van der Poel werd vorige week ziek. Hij gaf forfait voor de Omloop en nam maandag ook niet deel aan de verkenning van het parcours van de Ronde van Vlaanderen.