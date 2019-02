Mathieu van der Poel begint wegseizoen en is zelfs in Turkije een ster: “Ga geen bredere bast kweken zoals Van Aert” Thomas Lissens in Turkije

21 februari 2019

08u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Daar is de volgende afspraak al voor Mathieu van der Poel (24). Na het WK veldrijden in Bogense ging de riem er even af en vandaag begint de Nederlander in Antalya al aan zijn voorbereiding op zijn eerste voorjaar op de weg. “De ambities? Als iemand van het team wint, is het goed.”

Turkije weet meer over Mathieu van der Poel dan omgekeerd. De wereldkampioen in het veld houdt het op “een leuk land, de rest zal ik de komende dagen wel ontdekken”. Maar in Turkije weet men maar al te goed wie de man is die het veldritseizoen op een ongeziene manier domineerde. Dat ontdekte Van der Poel gisteren zelf ook. Een vijftigtal Turkse journalisten en fotografen daagden op voor zijn persconferentie en stonden vooral na het vragenuurtje te dringen voor een selfie.

