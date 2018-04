Mas schenkt Quick.Step in het Baskenland 25ste(!) zege, vroege valpartij deert eindwinnaar Roglic niet GVS

07 april 2018

17u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Primoz Roglic ( LottoNL-Jumbo ) is de eindwinnaar van de Ronde van het Baskenland. De Sloveen kwam ondanks een vroege val en een late uitval van kortste belager Landa niet meer in de problemen. De slotetappe was een kolfje naar de hand van Enrique Mas (Quick.Step Floors). De 25ste zege van het seizoen voor de blauwe brigade, Thomas De Gendt kleurde alweer de vroege vlucht.

Met een voorsprong van twee minuten in het algemene klassement startte leider Primoz Roglic zonder kopzorgen aan deze slotetappe. Tóch was het meteen alle hens aan dek, want na amper drie kilometer likte de Sloveen het asfalt. Na een lange achtervolging kwam hij opnieuw aansluiten, maar met acht beklimmingen op het menu hoeft het geen betoog dat Roglic snel kostbare energie verloor.

Enkele avonturiers trokken zich weinig van de schuiver aan. Verona (Mitchelton-Scott), Geoghegan (Sky), Hansen (Astana), Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Rojas (Movistar) en Mas (Quick.Step Floors) zonderden zich na een attractief begin af. Even later kwam ook onze landgenoot Thomas De Gendt - wie anders? - met zeven metgezellen aansluiten. 14 koplopers dus, die in deze korte etappe - slechts 122 kilometer - een maximale kloof van drie minuten bij elkaar harkten.

Bommetjes Quintana

Onder impuls van Trek-Segrafedo slonk de kloof zienderogen, maar De Gendt had geen zin in een vroege overgave. De man van Lotto-Soudal schudde op de flanken van de Izua - de eerste van drie kuitenbijters in het slot - stevig aan de boom. Enkel Mühlberger, Verona en Mas konden de snedige demarrage volgen. Roglic had zich in de achtervolgende groep ondertussen in het wiel van dichtste belager Landa genesteld. Quintana - ploegmakker van de Spanjaard - trachtte de leider met enkele acceleraties overboord te gooien, maar Roglic gaf geen krimp.

De Urkaregi baarde een muis, dus moest de Usartza - de slotklim van deze 58ste editie - voor spektakel zorgen. Dat deed het met verve. Quintana dropte op het steile geitenpad een zoveelste bommetje, dit keer kreeg hij wél de ruimte van de troepen van LottoNL-Jumbo. Hij zou de rode loper uitrollen voor Landa, want even later plaatste ook hij een serieuze versnelling. De tweede in het klassement ging op zoek naar de eenzame leider Enrique Mas, die zich intussen van De Gendt en co had afgezonderd én reed seconde na seconde weg van een Roglic op de sukkel.

#itzulia2018 QUINTANA-LANDA seuls devant, manque Valverde. Les trois bientôt sur vos écrans en Juillet pour @LeTour 2018 ? pic.twitter.com/lDCho8ieAQ Antoine VAYER(@ festinaboy) link

Maar echt in de problemen komen? Neen, dat deed de Sloveen niet. Terwijl Mas in de gevaarlijke afdeling van de laatste hindernis van de dag zonder problemen Landa voor bleef - de 25ste zege voor Quick.Step Floors dit seizoen met tien verschillende renners, hervond Roglic zijn tweede adem. De eindwinnaar zou uiteindelijk als negende slechts een halve minuut toegeven op Landa. Dylan Teuns - die zich in de elitegroep knap staande hield - werd vierde, De Gendt finishte als zesde. Roglic volgt op de erelijst de Spanjaard Alejandro Valverde op.

Enric Mas wint etappe 6! Het werd nog even spannend maar Primož Roglič wint toch het algemeen klassement! De @LottoJumbo_road renner mag de handen de lucht in steken! #Itzulia pic.twitter.com/9vNpc22FLI Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link