Martínez pakt eindzege in Dauphiné, Kuss bezorgt Jumbo-Visma derde etappezege in slotrit

16 augustus 2020

16u35 14 Wielrennen Daniel Felipe Martínez heeft het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Education First trok aan het langste eind in een secondespel met Thibaut Pinot, die na de opgave van Primoz Roglic als leider aan de slotrit begon. De ritzege was voor de Amerikaan Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Gisteren was er veel te doen rond de gevaarlijke afdaling waarin onder meer Steven Kruijswijk ten gronde ging. Z’n ploegmaat Wout van Aert vond het “schandalig dat het peloton over zo’n geitenpad gestuurd werd”. Toen de renners het roadbook voor vandaag bekeken, was er weer verontwaardiging. De rit startte met een afdaling van zo’n 10 kilometer. Het peloton besliste in samenspraak met rennersvakbond CPA om de afdaling te neutraliseren.

Wat volgde, was een waanzinnige start. Op de eerste beklimming van de dag reed een indrukwekkende kopgroep weg. Onder meer Thibaut Pinot - die als leider startte na de opgave van Roglic -, Mikel Landa en Julian Alaphilippe roerden zich. Ook Wout van Aert schoof mee. Tweede in de stand Guillaume Martin had zich met nog enkele anderen laten verrassen, maar de scheve situatie werd in aanloop naar de Col de Romme rechtgezet.

Het regende aanvallen in de spits van de koers. Pavel Sivakov en Julian Alaphilippe slaagden er als enigen in om een voorsprong van een minuut bij elkaar te fietsen. Intussen zagen Quintana en Porte hun goede eindnotering tussen de vingers glippen. Zij waren niet goed genoeg. Mikel Landa was wel mee, maar de Spanjaard kreeg af te rekenen met krampen en verdween helemaal uit beeld.

Wout van Aert moest even passen op de langere beklimmingen, maar keerde knap terug bij de groep achtervolgers. Daar knapte hij samen met Reichenbach en De la Cruz het vuile werk op. Voorin ging Sivakov in een stukje afdaling tegen de grond. De Rus was gehavend, maar keerde toch vrij snel terug bij z'n medevluchter.

Toen de knechten in de achtervolgende groep opgesoupeerd waren, trok Pogacar ten aanval. De jonge Sloveen kreeg Martínez, Kuss en Lopez mee. Met z’n vieren reden ze naar Sivakov en Alaphilippe, die de rest wat verder moest laten rijden.

Zo trokken vijf renners de laatste 15 kilometer in. Martínez lag plots in polepositie voor de eindzege en hield de boel draaiende. Maar ook de Colombiaan moest passen toen Sepp Kuss ten aanval trok. De Amerikaan reed steeds verder weg en won in Mégève. Kuss schonk Jumbo-Visma een derde etappezege én een troostprijs na de opgaves van Kruijswijk en Roglic.

In de achtergrond streed Pinot voor wat hij waard was, maar de Fransman kon niet beletten dat Martínez met de eindzege ging lopen. Voor de Colombiaan is het z'n tweede grote zege na een ritoverwinning in Parijs-Nice vorig jaar. Pinot en Martin vervolledigen het eindpodium van de Dauphiné.



