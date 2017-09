Martin slaat dubbelslag in Toscane - Marczynski langer bij Lotto Soudal - 46-jarige Rebellin blijft winnen XC

Bron: Belga 0 TDW Wielrennen Guillaume Martin heeft de tweede en laatste etappe van de Ronde van Toscane gewonnen. De Fransman van Wanty-Groupe Gobert versloeg na een heuvelachtige etappe de Italianen Giovanni Visconti en landgenoot Cattaneo. De 24-jarige Martin is ook eindwinnaar.

De eerste etappe werd gisteren gewonnen door Stephen Cummings, maar de Brit hield geen stand in de tweede etappe, een rit van 165 kilometer naar Volterra. Martin slaagde erin om weg te rijden bij zijn concurrenten -waaronder Vincenzo Nibali- om zo een dubbelslag te slaan. Visconti en Egan Arley Bernal mochten met Martin mee op het eindpodium.



Martin volgt Daniele Bennati op als eindwinnaar van de Ronde van Toscane. In 2014 won Pieter Weening deze wedstrijd.

Lees ook Zesdaagse van Gent maakt zich op voor mannelijke én vrouwelijke wereldkampioen ploegkoers

Lotto Soudal verlengt overeenkomst met Tomasz Marczynski met drie jaar

Tomasz Marczynski en Lotto Soudal hebben hun verbintenis met drie jaar verlengd, tot eind 2020. Dat maakte het Belgische WorldTour-team vandaag bekend. De 33-jarige voormalige Poolse kampioen rijdt sinds vorig jaar bij de ploeg. Dit seizoen behaalde Marczynski twee ritzeges in de Vuelta.



"De ploeg heeft altijd het vertrouwen behouden in mij, ook toen ik vorig jaar met gezondheidsproblemen kampte", opende Marczynski. "Nu geven ze opnieuw blijk van vertrouwen met deze contractverlenging. Ik wilde heel graag in dit team blijven, het voelt aan als een grote familie. Ik zorg ook zelf graag voor een goede sfeer. Tijdens de wedstrijd motiveer ik iedereen en als we in het hotel komen zorg ik ervoor dat we allemaal eens kunnen lachen. Ik merk dat dat enorm geapprecieerd wordt."



"Ik ben heel blij dat ik de ploeg dit jaar twee ritzeges in de Vuelta heb kunnen schenken", vervolgde Marczynski. "Zo kon ik hen bedanken voor de steun die ze me vorig jaar hebben geboden. Ik moest mijn conditie opnieuw vanaf nul opbouwen en ik kreeg daarvoor de nodige tijd, zonder dat er druk op mijn schouders lag."



Marczynski reed voor zijn periode bij Lotto Soudal bij Ceramica Flaminia (2006-2008), Miche (2009), CCC Polsat (2010-2011 en 2014), Vacansoleil (2012-2013) en Torku Sekerspor (2015). Hij veroverde drie Poolse titels op de weg (2007, 2011 en 2015) en eentje in het tijdrijden (2011).

Zesvoudig olympisch kampioen Kenny wil toch nog door tot Tokio 2020

Zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny keert in januari terug op de wielerpiste en wil deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Dat vertelde de Britse baanwielrenner in een interview met de BBC. Daarin verklaarde hij na de Spelen van Rio eigenlijk te zijn gestopt. Zijn afwezigheid eerder dit jaar op het WK baanwielrennen in Hongkong leek voort te komen uit een zogenoemde sabbatical, maar Kenny zegt nu dat hij fysiek en mentaal klaar was met zijn sport.



"Ik was blij met mijn beslissing te stoppen als baanwielrenner. Ik had opeens tijd voor andere dingen, ging zwemmen of uren wandelen met de honden. Maar ik kwam er achter dat het me ging vervelen. Daarop ben ik weer gaan trainen op de baan", vertelde Kenny. "De resultaten waren niet bijzonder, maar ik voelde me weer achttien. Alsof ik weer helemaal fris was."



Kenny (29) is getrouwd met baanwielrenster Laura Trott, viervoudig winnares van olympisch goud. Het paar kreeg vorige maand hun eerste kind. In Rio pakte hij vorig jaar het goud op zowel de teamsprint, de sprint als op keirin. Zijn rentree op de piste is gepland voor 5 januari wanneer in Manchester een wedstrijd uit de Revolution Series wordt verreden. "Mijn doel op korte termijn is terug te keren in de nationale selectie en weer mee te strijden om de prijzen. Voor de langere termijn mik ik op nog een keer deelnemen aan de Spelen."

Davide Rebellin blijft ook op 46-jarige leeftijd winnen

De Italiaan Davide Rebellin (Kuwait-Cartucho.es) heeft vandaag de eerste etappe in de International Tour de Banyuwangi Ijen (2.2), een kleine etappewedstrijd in Indonesië, op zijn naam geschreven. De Italiaan hield de Australiërs Drew Morey en Marcus Culey achter zich. Rebellin is ondertussen al 46, maar wil voorlopig nog niet van ophouden weten.



Rebellin, al prof sinds 1992, kende zijn glorieperiode halverwege de jaren 2000. Zo won hij in 2004 het drieluik Amstel Gold Race-Waalse Pijl-Luik-Bastenaken-Luik. Verder won hij ook Tirreno-Adriatico in 2001 en nog twee maal de Waalse Pijl, in 2007 en 2009.



Tussen april 2009 en april 2011 zat Rebellin een dopingschorsing uit na een positieve controle op Cera, een nieuwe variant van EPO, tijdens de olympische wegrit in Peking in 2008. Daarin was hij oorspronkelijk als tweede geëindigd. Rebellin moest nadien zijn zilveren medaille opnieuw inleveren.



Zijn vorige (officiële) overwinning dateerde van 2015 met de Coppa Agostoni. Eind augustus won Rebellin in België wel nog het dernycriterium in 's Gravenwezel.

