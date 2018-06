Martin klimt naar de bloemen in Valmorel, Thomas doet serieuze zaak in strijd om eindzege DMM

08 juni 2018

16u31 2 Wielrennen Daniel Martin heeft zijn vleugels uitgeslagen in de Dauphiné. De Ier van United Arab Emirates won de vijfde rit in lijn na een aankomst bergop. Geraint Thomas werd tweede, maar neemt wel de gele leiderstrui over van ploegmaat Moscon.

130 kilometer tussen Grenoble en Valmorel in de Dauphiné. Een korte, maar krachtige rit met twee hellingen van tweede categorie en een flink uit de kluiten gewassen slotklim. In de laatste 12 kilometer ging het met een gemiddeld stijgingspercentage van 7% omhoog. Gesneden koek voor de betere klimmers van het peloton.

Onderweg verzeilde de koers al snel in een geijkte wedstrijdsituatie. Na een start bergop mochten negen renners hun kans gaan. De Plus en De Gendt – wie anders? – mochten de Belgische eer hoog houden voorin. Op veel meer dan twee minuten speelruimte mochten onze landgenoten wel niet rekenen. Ook niet toen de beter geplaatste Dario Cataldo zich uit fairplay liet uitzakken.

Een mooie geste, maar het peloton had duidelijk geen oren naar een vrijgeleide. De favorietenploegen vielen de vluchters net voor de slotklim op de nek. Het sein voor Mitchelton-Scott om er in dienst van Adam Yates een stevige zweepslag op te geven. De Plus weerstond nog even, maar moest finaal ook afhaken in de spits van de wedstrijd.

Door het hoge tempo bleef het lang windstil in de favorietengroep. Op drie kilometer van de meet opende Yates dan toch nog de debatten. Martin nam galant over en sloeg daarbij meteen een betekenisvol kloofje. De andere favorieten keken even naar elkaar en zo was de vogel gaan vliegen.

Thomas haalde in een ultieme poging alles uit de kast. De Welshman van Team Sky ranselde Bardet en Yates zonder pardon uit het wiel en deed zo een flinke zaak in de strijd om de eindzege. Thomas kwam te laat voor ritwinst in Valmorel, maar pakte wel overtuigend de gele trui. De schaduwkopman van Chris Froome trekt met een dikke minuut voorsprong het slotweekend in.

Martin: "Dit is een goed teken voor de Tour"

Het was vooralsnog geen onverdeeld succes de overgang van Daniel Martin naar Team UAE. De Ier had een aanpassingsperiode nodig bij zijn nieuwe werkgever, maar komt nu op het goeie moment weer boven water. "Eindelijk vallen de puzzelstukken in elkaar. Ik voel me goed, train goed, maar het wou voorlopig niet echt lukken."

"Deze zege verrast me en doet deugd. Ik ben hier nog niet in topconditie, dus dat is een goed teken voor de Tour. Na veel tweede plaatsen doet deze overwinning deugd", verwees de Ier na zijn podiumplek gisteren. "Ik wist vandaag dat ze me misschien wat ruimte zouden geven. Ik had wat achterstand na de tijdrit en iedereen zat in het rood na de aanval van Yates. Ik was wel verrast hoe dicht Thomas nog kwam."

Uitslag

1. Daniel Martin (Ier/UAD) 130.5km in 3u21:18 (gem. 38.897167km/u)

2. Geraint Thomas (GBr/SKY) op 0:04

3. Adam Yates (GBr/MTS) 0:15

4. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 0:16

5. Daniel Navarro (Spa/COF) 0:16

6. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:16

7. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:24

8. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 0:24

9. Guillaume Martin (Fra/WGG) 0:26

10. Antwan Tolhoek (Ned/TLJ) 0:26

An Irishman a Welshman and an Englishman walk in to a bar in Valmorel..... #GBDauphine Simon Richardson(@ SRichardsonCW) link

Stand

1. Geraint Thomas (GBr/SKY) 706.0km in 17u16:53 (gem. 40.853195km/u)

2. Damiano Caruso (Ita/BMC) op 01:09

3. Gianni Moscon (Ita/SKY) 01:09

4. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 01:10

5. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 01:15

6. Adam Yates (GBr/MTS) 01:18

7. Romain Bardet (Fra/ALM) 01:53

8. Bob Jungels (Lux/QST) 02:03

9. Marc Soler (Spa/MOV) 02:10

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 02:23