Mark Cavendish wint criterium van Saitama - Zanotti pakt etappe in Hainan Redactie

10u21

Bron: Belga 0 TDW Mark Cavendish klopte de Japanner Fumiyuki Beppu in de spurt.

Cavendish snelste in Japan

De Brit Mark Cavendish (Dimension Data) heeft het criterium in het Japanse Saitama op zijn naam geschreven. Na een race over 58,9 km op een lokaal circuit toonde Cavendish zich in een sprint sneller dan de Japanners Fumiyuki Beppu en Yusuke Hatanaka. Julien Vermote (Quick Step Floors) werd achtste en eerste Belg.

TDW

Zanotti pakt etappe in Hainan

De Italiaan Marco Zanotti (Monkey Town Continental Team) heeft de achtste rit in de wielerronde van Hainan (2.BC) op zijn naam geschreven. Zijn landgenoot Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) blijft leider. De 29-jarige Zanotti was na een etappe over 197,4 km tussen Wuzhishan en Lingshui de snelste in een sprint met een groep van veertig renners. Hij haalde het voor Marco Maronese (Bardiani-CSF), een andere Italiaan, en de Let Emils Liepins (Delko Marseille Provence KTM). Jacopo Mosca werd zesde en behoudt de leiderstrui. Zijn team- en landgenoot Jakub Mareczko, die in deze Chinese rittenkoers al vijf etappes won, spurtte niet mee. Hij eindigde in een groep op ruim 26 minuten van de winnaar. De twaalfde editie van de Ronde van Hainan eindigt morgen met een rit van Lingshui naar Wanning Xinglong (153,8 km). Er nemen geen Belgen deel. Vorig jaar ging de eindzege naar de Kazach Alexey Lutsenko.