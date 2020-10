Marion Rousse: “Alaphilippe heeft op de beste manier geantwoord” Redactie

07 oktober 2020

Die eerste zege in zijn regenboogtrui deed uiteraard ook deugd bij Marion Rousse, de vriendin van Julian Alaphilippe. Zij maakte z’n overwinning in de Brabantse Pijl van dichtbij mee. “Het is een speciale zege als wereldkampioen in een zeer boeiende koers”, vertelde de ex-wielrenster voor de camera van VTM nieuws. “Winnen van Mathieu van der Poel en Benoît Cosnefroy - we mogen spreken van een zeer mooi podium.” Alaphilippe stak zondag in Luik-Bastenaken-Luik zijn armen te vroeg in de lucht. Een revanche? “Hij heeft op de beste manier geantwoord. Zondag maakte hij een fout, daarom was hij triest. Maar deze zege in de regenboogtrui, dat is perfect.”