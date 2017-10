Mario De Clercq duikt opnieuw het veld in Bart Audoore

Mario De Clercq besliste vorig seizoen om het iets rustiger aan te doen en minder aanwezig te zijn op de cross, maar door de herstructurering bij Marlux-Napoleon Games, waar ex-renner Gianni Meersman de vorige week ontslagen Danny De Bie opvolgt als ploegleider, moet hij daarop terugkomen. Vanaf dit weekend duikt hij opnieuw het veld in. "Ik zal Gianni begeleiden en mijn ervaring doorgeven. Ik twijfel er niet aan dat dat zal lukken. Ploegleider zijn, moet gewoon in je zitten. Zet mij drie maanden naast Kenny De Ketele en ik ben overtuigd dat ik ook een goeie pistecoach zou zijn. Zo zal het ook gaan met Gianni in de cross."