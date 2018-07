Marianne Vos wint in Merelbeke en wordt leider in BeNe Ladies Tour, Kopecky fraai tweede Hans Fruyt

20 juli 2018

18u59

Bron: Eigen berichtgeving 2 Wielrennen Marianne Vos is in de BeNe Ladies Tour de nieuwe leider. Aan het einde van de koninginnenrit in Merelbeke was ze sneller dan Lotte Kopecky en de Sloveense Eugenia Bujak. Vos neemt de leiderstrui over van Katie Archibald, Kopecky klimt naar de derde plaats.

Voor het eerst trok de BeNe Ladies Tour naar de Vlaamse Ardennen. Twee doortochten op Rekel- en Molenberg dunden het peloton uit. Daarna begon het te druppelen, waardoor er in het peloton een aantal valpartijen waren. De Sloveense Bujak begon met 45 seconden voorsprong aan de drie lokale ronden van 8,5 km. Kopecky en Vos, die bij de tussenspurten vijf seconden bonificaties sprokkelde, gingen in de tegenaanval. Het duo snelde tot bij Bujak en begon samen aan de slotronde. De drie bleven nipt uit de greep van het peloton. Vos was sneller dan Kopecky en Bujak.

“Het was lang niet zeker dat we voorop zouden kunnen blijven”, aldus Vos. “Alle drie bleven we volop doorgaan. Behalve in de laatste kilometer, dan dachten we aan de sprint. Het was zaak de spurt niet te vroeg te beginnen. Mijn timing was perfect.”

“Ik zette mijn sprint iets te laat in, maar tweede worden na Marianne Vos is geen schande,” kon Kopecky de sprintnederlaag relativeren. Jolien D’hoore moest zich in haar thuisetappe met een ereplaats. De gewezen Belgische kampioene vond het een hectische sprint. “In tegenstelling tot vorige week in de Giro Rosa was er helemaal geen respect in het peloton”, vond D’hoore. “Net voor de laatste bocht naar de aankomst was het bijzonder hectisch. Dat ik niet echt fris aan de start sta is een probleem. Onder meer voor de individuele tijdrit van morgenavond in St-Laureins.”

De derde wedstrijddag begint om 11 uur met een rit in St-Laureins. In de vooravond wordt een individuele tijdrit over 10,1 km gereden. Zondag valt in Zelzate het doek over de vijfde BeNe Ladies Tour.

Uitslag

1. Marianne Vos (Ned/Waowdeals) de 135 km in 3u31:48 (gem 38,24 km/u)

2. Lotte Kopecky

3. Eugenia Bujak (Slo)

4. Lorena Wiebes (Ned) op 0:03; 5. Marta Bastianelli (Ita); 6. Jolien D'hoore; 7. Roxane Fournier (Fra); 8. Elisa Balsamo (Ita); 9. Susanne Andersen (Noo); 10. Pascale Jeuland (Fra); 11. Marta Cavalli (Ita); 12. Letizia Paternoster (Ita); 13. Sara Mustonen (Zwe); 14. Christina Malling Siggaard (Den); 15. Thi That Nguyen (Vie); 16. Emma Cecilie Jörgensen (Den); 17. Lucy Garner (GBr); 18. Daiva Ragazinskiene (Lit); 19. Paula Patino (Col); 20. Ellen Van Loy

Algemeen klassement

1. Marianne Vos (Ned/Waowdeals) 3u36:26

2. Katie Archibald (GBr) op 0:06

3. Lotte Kopecky 0:10

4. Eugenia Bujak (Slo) 0:12; 5. Pernille Mathiesen (Den) 0:19; 6. Jolien D'hoore 0:20; 7. Lisa Klein (Dui); 8. Trixi Worrack (Dui) 0:21; 9. Rikke Lönne (Den) 0:23; 10. Leak Thomas (VSt) 0:25; 11. Kelly Catlin (VSt); 12. Elena Pirrone (Ita) 0:27; 13. Roxane Knetemann (Ned) 0:28; 14. Emma White (VSt); 15. Julie Leth (Den); 16. Karlijn Swinkels (Ned); 17. Emma Jörgensen (Den) 0:29; 18. Natalie van Gogh (Ned); 19. Elisa Balsamo (Ita); 20. Elinor Barker (GBr)